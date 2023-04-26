АСТАНДА ТАРКИЛ: В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Участие в международных образовательных, культурных программах для многих детей и молодых людей является одним из наиболее приемлемых путей знакомства с культурой и обычаями других стран, общения и установления дружеских отношений со сверстниками из-за рубежа. Об этом сказала начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, выступая с докладом на I Международном образовательно-туристическом форум «Горизонты – 2023».

По ее мнению, тема сегодняшнего форума весьма актуальна для учащихся и педагогических коллективов Сухума.

«Форум способствует установлению дружеских отношений между учащимися общеобразовательных школ г. Сухум и городами России. Молодежная культура интернациональна, желание общаться выше языковых преград и государственных границ. Язык спорта, туризма, искусства близок и понятен молодежи наших стран», – отметила Таркил.

По ее словам, установление и развитие международных контактов – это одно из важнейших направлений деятельности Управления образования столичной Администрации.

«Работа по данному направлению строится на основании партнерских отношений между администрацией Сухума и городами-побратимами Краснодаром, Нижним Новгородом, Тамбовом, Брянском, Казанью. Утвержден план совместных мероприятий городов-побратимов по различным направлениям, в том числе и в сфере образования», – сказала Таркил.

При поддержке администрации столицы в сентябре 2022 г. делегация учащихся школ Сухума посетила г. Тамбов, где приняла участие в международной школе «Держи знания», организованной ТГУ им. Г. Р. Державина на базе студенческого лагеря «Галдым».

6 мая делегация учителей и учащихся школ Сухума примет участие во втором сезоне международной школе «Держи знания!» в Тамбове», – сообщила Таркил.

В марте 2023 г. делегация средней школы N°6 им. Комарова посетила г. Нижний Новгород и подписала соглашение со средней школой №70. Это школа с углубленным изучением отдельных предметов в Нижнем Новгороде. По возвращении из Нижнего Новгорода учащиеся стали готовиться к проведению военно-патриотического лагеря на базе школы №6. Под руководством главного специалиста Управления образования Квициния Р. была проведена онлайн-конференция на тему: «Международный военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником».

В Сухуме есть школа для детей с ограниченными возможностями. Педагогический коллектив этой школы готов к сотрудничеству в сфере летнего оздоровления особенных детей.

По словам Таркил, Управление образования имеет многолетний опыт в организации и проведении летнего оздоровительного лагеря на базе средней школы №12 для городских детей. Организация летнего досуга учащихся – важный пункт в образовательной деятельности.

«Так, например, такие школы, как №№ 2, 6, 8,12 и 14, а также вспомогательная школа готовы рассмотреть вопросы организации летнего оздоровительного отдыха учащихся», – подытожила она.

Об этом сообщает Апсныпресс.