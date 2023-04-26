В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ГОРИЗОНТЫ – 2023»

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Первый Международный образовательно-туристический форум «Горизонты – 2023» открылся в Сухуме. На официальной церемонии открытия форума присутствовали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, министр просвещения Абхазии Инал Габлия, торговый представитель Российской Федерации в Абхазии Залина Кобесова.

В числе почетных гостей форума – заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, председатель общероссийской общественной детско-юношеской организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая, директора крупнейших российских туристических компаний.

Форум будет работать три дня, с 26 по 28 апреля. Он задуман как площадка, призванная обеспечить непосредственное общение с представителями туристических образовательных сегментов России и Абхазии.

Одна из важнейших тем форума – возрождение обменного детского туризма.

Эксперты Форума проведут мастер-классы, профориентационные лектории, поделятся лучшими практиками, последними трендами и расскажут о личном опыте детского образовательного отдыха.

По итогам трех дней работы участники Форума, спикеры и модераторы подготовят резолюцию с основными тезисами и предложениями для дальнейшей интеграции в образовательную повестку совместных проектов.

В ходе работы Форума планируется подписание ряда межгосударственных соглашений в сфере туризма.

«Важно, что мероприятие объединяет и отельеров, и туроператоров, и предпринимателей, и общественных деятелей из разных регионов Абхазии и гостей из России. Итогом форума должно стать формирование благоприятных условий для инвестирования наиболее перспективных проектов», – сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин, выступая на первом Международном образовательно-туристическом форуме.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба поприветствовал гостей.

«Абхазия – маленькая, уютная страна, которая очень любит гостей. От границы до границы – 170 км, 210 км – протяженность пляжной территории. В 2021 году был побит тридцатилетний рекорд, Абхазию посетило более полутора миллионов человек. Абхазия уникальна своими природными ресурсами. Здесь самое большое количество пресной воды на душу населения, самое большое количество карстовых пещер на квадратный километр, самые крупные пещеры в мире расположены в Абхазии, здесь же на черноморском побережье – известный курорт Гагра», – сказал министр.

Он особо отметил, что история туризма не только Абхазии, но и в прошлом Российской империи, началась с города Гагра, когда в конце XIX века, на имперском совете было принято решение создать курорт, который походил бы на Ниццу и Монте-Карло.

Хишба поблагодарил руководство Россотрудничества за инициативу организации подобного форума.

«Еще до начала форума мы с коллегами обсуждали: туристическо-образовательный туризм – это больше про туризм или про образование, и пришли к выводу, что это – про мировоззрение. В современном мире очень важно, чтобы молодёжь и в России, и в Абхазии получала правильную информацию. У нас общие мировоззренческие, семейные, культурные, религиозные ценности и общее будущее», – подытожил министр.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, назвал форум очень важным событием.

«Основная идея этого форума зародилась ещё около полугода назад. В декабре прошлого года, когда мы проводили круглый стол совместно с министерствами туризма и просвещения, был задан вопрос о том, как можно использовать потенциал интернатов Абхазии и возродить такое движение, как обмен школьниками. Было решено провести форум, и мы постарались собрать специалистов из России в области тематических лагерей», – сказал он.

Приветствуя гостей и участников форума, министр просвещения Инал Габлиа сказал: «Название форума говорит само за себя. Мы хотим, чтобы в Абхазии получило развитие образовательно-туристическое направление. Благодарю Россотрудничество в лице руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Геннадиевич Федотова за инициативу. Сегодня у нас есть возможность обсудить насущные вопросы как туристической, так и образовательной сферы. Хочу подчеркнуть, что в этом году у нас появилась возможность сотрудничества с Республикой Башкортостан в плане развития детского оздоровительного отдыха».

Во время недавнего визита делегации Башкортостана в Абхазию министр образования и науки Айбулат Вакилович Хажин посетил школу-интернат в г. Очамчыра. Там планируется организовать летнюю базу отдыха для детей из Башкирии.

«Этим летом около 800 человек смогут приехать в Абхазию, отдохнуть и получить новые знания. Конечно же, отдых должен быть совмещён с полезными для детей занятиями. Мы этому уделяем особое внимание. Мы привлечем лучших педагогов, учителей и вожатых», – сказал министр.

«Наше учебное заведение всегда было кузницей профессиональных специалистов. И сегодня подготовка рабочих кадров в колледже ведется по восьми направлениям. Один из них является подготовка специалистов гостиничного сервиса. Наш колледж также проводит трехмесячные курсы по подготовке экскурсоводов. За семь лет мы обучили и выпустили до 1000 экскурсоводов», – сказала она.

Об этом сообщает Апсныпресс.