 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СГБ: РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Новости Среда, 26 апреля 2023 15:04
Оцените материал
(0 голосов)
СГБ: РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Абхазии сделала информационное сообщение по поводу распространяемой в Интернете информации о причастности других, кроме задержанных граждан к произошедшему в селе Лыхны.

В сообщении в частности говорится:

По факту незаконной порубки дерева на территории комплекса «Лыхнашта» имевшее место 05.04.2023г., по подозрению в совершении данного преступления 11.04.2023 г. были задержаны граждане Республики Абхазия Багателия И.Н. и Багателия Д.Н.

Поводом для подозрения в совершении данного преступления послужил комплекс оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками СГБ РА совместно с сотрудниками Гудаутского ОВД МВД РА. Также были получены достоверные данные о том, что один из подозреваемых ранее совершил аналогичное  действие  в с. Арасадзых Очамчырского района.

14.04.2023 г. Гудаутским районным судом в отношении подозреваемого Багателия И.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Багателия Д.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С учетом вышеуказанных фактов СГБ РА информирует, что распространяемая информация в интернет-пространстве от анонимных пользователей о причастности иных граждан РА к данному делу не соответствует действительности.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 15:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ГОРИЗОНТЫ – 2023»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.