СГБ: РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Служба государственной безопасности Абхазии сделала информационное сообщение по поводу распространяемой в Интернете информации о причастности других, кроме задержанных граждан к произошедшему в селе Лыхны.

По факту незаконной порубки дерева на территории комплекса «Лыхнашта» имевшее место 05.04.2023г., по подозрению в совершении данного преступления 11.04.2023 г. были задержаны граждане Республики Абхазия Багателия И.Н. и Багателия Д.Н.

Поводом для подозрения в совершении данного преступления послужил комплекс оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками СГБ РА совместно с сотрудниками Гудаутского ОВД МВД РА. Также были получены достоверные данные о том, что один из подозреваемых ранее совершил аналогичное действие в с. Арасадзых Очамчырского района.

14.04.2023 г. Гудаутским районным судом в отношении подозреваемого Багателия И.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Багателия Д.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С учетом вышеуказанных фактов СГБ РА информирует, что распространяемая информация в интернет-пространстве от анонимных пользователей о причастности иных граждан РА к данному делу не соответствует действительности.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.