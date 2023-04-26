ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ СОБРа

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к пятилетию образования СОБРа – Специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. Торжественная церемония состоялась сегодня в Министерстве внутренних дел. Аслан Бжания присвоил звание «Полковник милиции» заместителю министра внутренних дел Ращу Цвижба.