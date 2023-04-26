ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ СОБРа
Новости Среда, 26 апреля 2023 16:05
Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к пятилетию образования СОБРа – Специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. Торжественная церемония состоялась сегодня в Министерстве внутренних дел.
Аслан Бжания присвоил звание «Полковник милиции» заместителю министра внутренних дел Ращу Цвижба.
Глава государства выразил благодарность сотрудникам СОБР за их профессионализм, отвагу и самоотверженность в защите государства и народа Абхазии.
Приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба очередные специальные звания присвоены: «подполковник милиции» – командиру СОБР МВД РА Дадыну Чачхалия, «подполковник милиции» – начальнику отдела планирования и взаимодействия при проведении специальных мероприятий СОБР МВД РА Дмитрию Шкерия.
Ряду сотрудников СОБРа присвоены звания «майор милиции» и «капитан милиции».
Приказом министра Вальтера Бутба личный состав СОБР награжден медалями и почетными грамотами.
Об этом сообщает сайт президента.
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