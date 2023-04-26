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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ СОБРа

Новости Среда, 26 апреля 2023 16:05
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ СОБРа

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к пятилетию образования СОБРа – Специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. Торжественная церемония состоялась сегодня в Министерстве внутренних дел.

Аслан Бжания присвоил звание «Полковник милиции» заместителю министра внутренних дел Ращу Цвижба.

Глава государства выразил благодарность сотрудникам СОБР за их профессионализм, отвагу и самоотверженность в защите государства и народа Абхазии.

Приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба очередные специальные звания присвоены: «подполковник милиции» – командиру СОБР МВД РА Дадыну Чачхалия, «подполковник милиции» – начальнику отдела планирования и взаимодействия при проведении специальных мероприятий СОБР МВД РА Дмитрию Шкерия.

Ряду сотрудников СОБРа присвоены звания «майор милиции» и «капитан милиции».

Приказом министра Вальтера Бутба личный состав СОБР награжден медалями и почетными грамотами.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 16:09

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