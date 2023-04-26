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Абхазия Информ

СОБРу АБХАЗИИ – ПЯТЬ ЛЕТ

Новости Среда, 26 апреля 2023 16:21
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СОБРу АБХАЗИИ – ПЯТЬ ЛЕТ

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. Тожественное построение, приуроченное к 5-летней годовщине создания подразделения СОБР в системе МВД Республики Абхазия, прошло на плацу в здании центрального аппарата ведомства.

Сотрудников спецотряда поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Главнокомандующий вручил заместителю министра ВД Ращу Цвижба погоны в связи с присвоением очередного специального звания «полковник милиции» и пожелал бойцам СОБРа дальнейших успехов в службе.

Обращаясь к коллегам, спецназовцев поздравил министр внутренних дел Вальтер Бутба: «В системе министерства внутренних дел это боевое подразделение, способное отразить любые преступные посягательства, обеспечить безопасность, защиту прав и свобод наших граждан.

Сегодня ваш профессиональный праздник и первый юбилей – 5 лет со дня образования службы. За этот сравнительно небольшой период сотрудники СОБРа неоднократно проявили профессионализм, мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач.

В рядах спецотряда не может быть случайных людей, каждый из вас обладает особыми качествами. Это не только сила, выносливость и отвага, выдержка и решительность, но и умение работать в команде, готовность в трудную минуту оказать помощь и поддержать товарища».

Вальтер Бутба отметил, что при непосредственном участии личного состава спецподразделения проведены серьезные оперативные операции по задержанию опасных преступников, пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотических средств, мероприятия по охране общественного порядка.

«Сотрудники СОБРа – это люди, проверенные в деле и отличившиеся в службе. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а также успехов в непростой, но очень нужной людям работе! Благодарю за службу!» – сказал министр.

Приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел и в связи с празднованием Дня образования СОБР МВД РА специальные звания «подполковник милиции» присвоены командиру СОБРа Дадыну Чачхалия и начальнику отдела планирования и взаимодействия при проведении специальных мероприятий СОБРа Дмитрию Шкерия.

Особо отличившимся в службе сотрудникам СОБРа за образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником министр внутренних дел вручил офицерские погоны в честь присвоения очередных специальных званий старшего и среднего начальствующего состава, медали, почетные грамоты и благодарности.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 16:30

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