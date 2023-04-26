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Абхазия Информ

НОВЫЙ ВИД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ НАЗВАН В ЧЕСТЬ АБХАЗСКОГО УЧЕНОГО

Новости Среда, 26 апреля 2023 16:32
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НОВЫЙ ВИД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ НАЗВАН В ЧЕСТЬ АБХАЗСКОГО УЧЕНОГО

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. «Bathyplectes Dbari» – так в честь абхазского ученого, энтомолога-систематика Романа Дбар назван новый для науки вид насекомых из рода Bathyplectes. Новый вид насекомых открыл и описал в своей статье в журнале «Zootaxa» (5270 (1), 2023 г. Стр. 105-114)​ венгерский энтомолог Золтан Вас​ –​ куратор​ крупнейшей коллекции перепончатокрылых​ Венгерского музея естественной истории в Будапеште.

«Zootaxa» – это международный научный журнал по зоологии, публикующий статьи по систематике, фауне и таксономии животных с описанием новых видов и других таксонов. Журнал основан в 2001 году в Новой Зеландии.

В своей работе под названием «Вклад в таксономию, идентификацию и биогеографию палеарктических видов Bathyplectes Förster и Leptoperilissus Schmiedeknecht (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae)» ученый отмечает, что он открыл новый вид насекомых, основываясь на исследованиях Романа Дбар, сделанных еще в 1983 году. Именно поэтому он и назвал насекомое в его​ честь.

Нужно отметить, что ранее коллегами-зоологами именем Романа Дбар были названы уже​ пять новых для науки видов беспозвоночных животных из разных стран мира:

1. Mucrencyrtus dbari Shark. (хальцида, перепончатокрылые насекомые) – Коста-Рика;

2. Laseola dbari Kovbl. (паукообразное) – Абхазия, Пицунда-Мюссерский госзаповедник;

3. Pygmarrhopalites dbari Varg. (коллембола, закрыточелюстные насекомые) – Абхазия, Псырцха;

4. Rhorus dbari Kasp. (ихневмониды, перепончатокрылые насекомые) – Азербайджан, Закатальский госзаповедник;

5. Xiphocaridinella dbari Marin (пещерная креветка, ракообразное) – Абхазия, Рицинский реликтовый национальный парк.

Сам Роман Дбар, будучи энтомологом-систематиком, описал 30 новых для науки видов насекомых из Японии, Монголии, Средней Азии, Сибири,​ Кавказа и Кипра.

Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 16:37

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