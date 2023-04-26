НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ СБОР УРОЖАЯ СПАРЖИ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ФАО ООН

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. На прошлой неделе участники проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО ООН), приступили к сбору первого урожая спаржи на своих экспериментальных участках.

Весной прошлого года в рамках действующей программы ФАО завезла в Абхазию посадочный материал спаржи Старлим и Вегалим и распределила его на два экспериментальных участка общей площадью 1 га. С момента посадки агрономы ФАО регулярно проводили мониторинг, отслеживая развитие растения и предоставляя удобрения. Как итог в этом году ожидается получение большого количества урожая.

Эта культура ранее не выращивалась в Абхазии в таких масштабах, что придает этому эксперименту определенную уникальность. Более того, спаржа богата клетчаткой и полисахаридом инулином – природным пребиотиком.

«ФАО поддерживает диверсификацию сельскохозяйственных культур в рамках финансируемого ЕС проекта, направленного на улучшение социально-экономических условий для фермеров в Абхазии. Спаржа – одна из культур, которую мы поддерживаем из-за ее высокой рыночной цены и пригодности для этого климата. В течение всего вегетационного периода агрономы ФАО внимательно следили за развитием культуры, чтобы убедиться в ее пригодности для данной местности, и консультировали фермеров по вопросам надлежащей практики выращивания. Мы продолжим предоставлять рекомендации фермерам, заинтересованным в выращивании этой культуры, и в ближайшие сезоны», – сказал менеджер проекта Омар Дахдули.

«В прошлом году я решила подать заявку в ФАО ООН для получения корневищ спаржи, так как данная культура для нашей местности является новой. Процесс выращивания был трудоемким, но я бы хотела отметить, что эксперты ФАО активно помогали в течении всего процесса, подсказывали как нужно правильно выращивать, как удобрять. Как результат мы получили органически чистый продукт без использования химикатов и сейчас на моем участке проходит неделя сбора урожая», – рассказала фермер Илона Воуба.

Проект ФАО «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» продолжает свою деятельность, создавая демонстрационные участки в огородах местных фермеров по всей Абхазии и обучая новым инновационным методам в выращивании овощных культур с минимальным использованием химикатов и увеличением количества урожая.