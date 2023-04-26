ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башаром Аль-Джаафари.

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания главе сирийской дипломатической миссии было сообщено о гуманитарной помощи, оказанной абхазской стороной пострадавшим в результате землетрясения в САР.