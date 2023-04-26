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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США

Новости Среда, 26 апреля 2023 21:14
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башаром Аль-Джаафари.

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания главе сирийской дипломатической миссии было сообщено о гуманитарной помощи, оказанной абхазской стороной пострадавшим в результате землетрясения в САР.

26 апреля правительство Абхазии зачислило на счет посольства Сирии в России средства, эквивалентные 200 тыс. долларов США.

Кристина Озган отметила, что произошедшие трагические события были с болью восприняты народом Абхазии и никого не оставили равнодушными.

Вице-премьер подчеркнула, что политическое, торгово-экономическое, гуманитарное взаимодействие с Сирийской Арабской Республикой являются для руководства Республики Абхазия одним из приоритетных.

Посол САР Башар Аль-Джаафари в знак благодарности вручил Кристине Озган уникальное издание, посвященное истории и культурному наследию Сирии.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 21:16

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