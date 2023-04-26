ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США
Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башаром Аль-Джаафари.
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания главе сирийской дипломатической миссии было сообщено о гуманитарной помощи, оказанной абхазской стороной пострадавшим в результате землетрясения в САР.
26 апреля правительство Абхазии зачислило на счет посольства Сирии в России средства, эквивалентные 200 тыс. долларов США.
Кристина Озган отметила, что произошедшие трагические события были с болью восприняты народом Абхазии и никого не оставили равнодушными.
Вице-премьер подчеркнула, что политическое, торгово-экономическое, гуманитарное взаимодействие с Сирийской Арабской Республикой являются для руководства Республики Абхазия одним из приоритетных.
Посол САР Башар Аль-Джаафари в знак благодарности вручил Кристине Озган уникальное издание, посвященное истории и культурному наследию Сирии.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.