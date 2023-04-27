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Абхазия Информ

ЗА РОЖДЕНИЕ 365 ДЕТЕЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2022 ГОДУ ВЫПЛАТИЛИ 36,5 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 14:55
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ЗА РОЖДЕНИЕ 365 ДЕТЕЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2022 ГОДУ ВЫПЛАТИЛИ 36,5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет о реализации межведомственной целевой программы «Развитие демографии» на 2022 год. Задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.

Речь идет о детях, родившихся в четвертом квартале 2020 г. и в 2021 году, при условии обращения за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, а также в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

На программу в 2022 году было выделено 50 млн рублей.

По 362 заявлениям были приняты положительные решения об осуществлении единовременной выплаты семьям пособий.

Трем семьям было выделено по 200 тыс. рублей в связи с рождением двойни.

В 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей (193 мальчиков и 172 девочек) на общую сумму 36,5 млн рублей.

Одной семье было отказано в выплате пособия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 15:00

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