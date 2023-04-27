ЗА РОЖДЕНИЕ 365 ДЕТЕЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2022 ГОДУ ВЫПЛАТИЛИ 36,5 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет о реализации межведомственной целевой программы «Развитие демографии» на 2022 год. Задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.
Речь идет о детях, родившихся в четвертом квартале 2020 г. и в 2021 году, при условии обращения за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, а также в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
На программу в 2022 году было выделено 50 млн рублей.
По 362 заявлениям были приняты положительные решения об осуществлении единовременной выплаты семьям пособий.
Трем семьям было выделено по 200 тыс. рублей в связи с рождением двойни.
В 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей (193 мальчиков и 172 девочек) на общую сумму 36,5 млн рублей.
Одной семье было отказано в выплате пособия.
Последнее от Super User
- В 2022 ГОДУ АБГОСИЗДАТ ИЗДАЛ 321 АВТОРСКИЙ ЛИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
- ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ ВОЗГЛАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»
- КМ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»
- ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США