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Абхазия Информ

КМ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Новости Четверг, 27 апреля 2023 15:00
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КМ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет о выполнении государственной  целевой программы «Жилище-2022». Основная цель программы –  оказание оперативной адресной социальной помощи социально незащищенным категориям граждан Абхазии посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья.

В программе:

определен перечень социально незащищенных категорий граждан РА, имеющих право на получение статуса участника программы;

установлены категории граждан из числа участников программы, чьи обращения должны быть рассмотрены в первоочередном порядке (приоритетные);

финансовая помощь предоставляется на условиях безвозмездности, безвозвратности и т.д.

Право претендовать на присвоение статуса участника программы имеют:

а) инвалиды I-ой группы, в том числе инвалиды I-ой группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

б) семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

в) многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

г) лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

д) дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемой одному участнику программы –   не более 500  тысяч рублей одному участнику программы и не более 100  тысяч рублей на каждого члена семьи. Речь идет о проживающих совместно с участником программы и не обладающих жильем на праве частной собственности  супруге,  несовершеннолетних детях и нетрудоспособных родителях.

При этом максимальный размер финансовой помощи не должен превышать 1 млн рублей.

Финансовая помощь по программе предоставляется на условиях  безвозмездности, безвозвратности и  целевого назначения.

Срок реализации программы «Жилище – 2022» – с 17 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года. На нее было  выделено  80 млн  рублей, по 40  млн рублей  из – средства республиканского бюджета на 2021 и 2022 годы.

За отчетный период 2021 года комиссия рассмотрела  83 заявления.  Статус  участника программы  предоставили  50 претендентам на общую сумму 39  млн рублей.  

Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2021 году составили 27,8 млн  рублей. Помощь получили 34 участника.  

Отказано в предоставлении статуса Участника Программы 32 претендентам. Одно заявление было направлено на дополнительную проверку.

17 гражданам, поучившим статус участника программы в 2021 году,  но не сумевшим  приобрести жилье в том году, было решено  оказать помощь в 2022 году.  

Комиссией за отчетный период 2022 года  было рассмотрено 94 заявления; статус участника программы получил  51 претендент на общую сумму 40 млн рублей.  

Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2022 году составили 40  млн  рублей:

– 29,9 млн рублей выделено 38 гражданам, получившим в 2022 году статус участника программы, а также приобретшим в установленном порядке жилье в 2022 году;

– 10 млн рублей выделено 14 гражданам, получившим в 2021 году статус участника программы, а приобретшим жилье в 2022 году

Отказано в предоставлении статуса участника 31 претенденту.

Рекомендовано оказать в 2023 году финансовую помощь  на 1,3 млн  рублей двум  гражданам, которые еще в 2021 году получили статус участника программы, но не смогли приобрести жилье в 2022 году.  

Также рекомендовано в 2023 году оказать помощь  на общую сумму 10,7 млн  рублей для приобретения жилплощади 14 гражданам, которым статус участника программы предоставили в  2022 году, но они не успели приобрести   жилье.

Комиссия за отчетный период 2021-2022 годов рассмотрела 176 заявлений. Статус участника программы получил  101 претендент на общую сумму 80  млн рублей:  

инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 23 заявлений;

лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 40 заявлений;

многодетные семьи, имеющие пять и более детей – 35 заявлений;

семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка – 2 заявления;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести – 1 заявление.

По 12  заявлениям принято решение о проведении дополнительной проверки

Отказано в предоставлении статуса участника программы  63 претендентам.

Осуществлены фактические выплаты 85 гражданам на общую сумму 67,800   млн рублей.

За период с 2019 по 2022 годы было  рассмотрено 250 заявлений граждан, из которых 155 гражданам предоставлен статус участника программы. 139 участников приобрели жилье:   

– в Гагрском районе – 5;

– в Гудаутском районе – 8;

– в Сухумском районе  – 6;

– в городе Сухум – 93;

– в Гулрыпшском районе – 12;

– в Очамчырском районе – 11;

– в Ткуарчалском районе – 4.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 15:08

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