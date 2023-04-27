КМ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет о выполнении государственной целевой программы «Жилище-2022». Основная цель программы – оказание оперативной адресной социальной помощи социально незащищенным категориям граждан Абхазии посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья.

В программе:

определен перечень социально незащищенных категорий граждан РА, имеющих право на получение статуса участника программы;

установлены категории граждан из числа участников программы, чьи обращения должны быть рассмотрены в первоочередном порядке (приоритетные);

финансовая помощь предоставляется на условиях безвозмездности, безвозвратности и т.д.

Право претендовать на присвоение статуса участника программы имеют:

а) инвалиды I-ой группы, в том числе инвалиды I-ой группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

б) семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

в) многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

г) лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

д) дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемой одному участнику программы – не более 500 тысяч рублей одному участнику программы и не более 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Речь идет о проживающих совместно с участником программы и не обладающих жильем на праве частной собственности супруге, несовершеннолетних детях и нетрудоспособных родителях.

При этом максимальный размер финансовой помощи не должен превышать 1 млн рублей.

Финансовая помощь по программе предоставляется на условиях безвозмездности, безвозвратности и целевого назначения.

Срок реализации программы «Жилище – 2022» – с 17 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года. На нее было выделено 80 млн рублей, по 40 млн рублей из – средства республиканского бюджета на 2021 и 2022 годы.

За отчетный период 2021 года комиссия рассмотрела 83 заявления. Статус участника программы предоставили 50 претендентам на общую сумму 39 млн рублей.

Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2021 году составили 27,8 млн рублей. Помощь получили 34 участника.

Отказано в предоставлении статуса Участника Программы 32 претендентам. Одно заявление было направлено на дополнительную проверку.

17 гражданам, поучившим статус участника программы в 2021 году, но не сумевшим приобрести жилье в том году, было решено оказать помощь в 2022 году.

Комиссией за отчетный период 2022 года было рассмотрено 94 заявления; статус участника программы получил 51 претендент на общую сумму 40 млн рублей.

Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2022 году составили 40 млн рублей:

– 29,9 млн рублей выделено 38 гражданам, получившим в 2022 году статус участника программы, а также приобретшим в установленном порядке жилье в 2022 году;

– 10 млн рублей выделено 14 гражданам, получившим в 2021 году статус участника программы, а приобретшим жилье в 2022 году

Отказано в предоставлении статуса участника 31 претенденту.

Рекомендовано оказать в 2023 году финансовую помощь на 1,3 млн рублей двум гражданам, которые еще в 2021 году получили статус участника программы, но не смогли приобрести жилье в 2022 году.

Также рекомендовано в 2023 году оказать помощь на общую сумму 10,7 млн рублей для приобретения жилплощади 14 гражданам, которым статус участника программы предоставили в 2022 году, но они не успели приобрести жилье.

Комиссия за отчетный период 2021-2022 годов рассмотрела 176 заявлений. Статус участника программы получил 101 претендент на общую сумму 80 млн рублей:

инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 23 заявлений;

лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 40 заявлений;

многодетные семьи, имеющие пять и более детей – 35 заявлений;

семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка – 2 заявления;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести – 1 заявление.

По 12 заявлениям принято решение о проведении дополнительной проверки

Отказано в предоставлении статуса участника программы 63 претендентам.

Осуществлены фактические выплаты 85 гражданам на общую сумму 67,800 млн рублей.

За период с 2019 по 2022 годы было рассмотрено 250 заявлений граждан, из которых 155 гражданам предоставлен статус участника программы. 139 участников приобрели жилье:

– в Гагрском районе – 5;

– в Гудаутском районе – 8;

– в Сухумском районе – 6;

– в городе Сухум – 93;

– в Гулрыпшском районе – 12;

– в Очамчырском районе – 11;

– в Ткуарчалском районе – 4.