ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ ВОЗГЛАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил персональный состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023 –2025». В состав комиссии вошли:
Руслан Аджба – министр социального обеспечения и демографической политики (заместитель председателя комиссии),
Рашида Айба – депутат Парламента,
Ирма Амичба – первый заместитель министра финансов,
Анри Барциц – министр юстиции,
Александр Гулиа – заведующий сектором по бюджету Управления экономики Администрации Президента,
Батал Джопуа – депутат Парламента,
Наталья Милованова – председатель совета учредителей благотворительной общественной организации «Киараз»,
Эрик Рштуни – депутат Парламента,
Виталий Смыр – заместитель секретаря Общественной палаты,
Ромео Черкезия – начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики (секретарь комиссии).
Последнее от Super User
- В 2022 ГОДУ АБГОСИЗДАТ ИЗДАЛ 321 АВТОРСКИЙ ЛИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
- КМ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»
- ЗА РОЖДЕНИЕ 365 ДЕТЕЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2022 ГОДУ ВЫПЛАТИЛИ 36,5 МЛН РУБЛЕЙ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАЧИСЛИЛО НА СЧЕТ ПОСОЛЬСТВА СИРИИ В РФ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 200 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США