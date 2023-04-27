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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ ВОЗГЛАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Новости Четверг, 27 апреля 2023 15:09
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ ВОЗГЛАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров  утвердил персональный состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023 –2025». В состав комиссии вошли:

Руслан Аджба – министр социального обеспечения и демографической политики (заместитель председателя комиссии),

Рашида Айба – депутат Парламента,

Ирма Амичба – первый заместитель министра финансов,

Анри Барциц – министр юстиции,

Александр Гулиа – заведующий сектором по бюджету Управления экономики Администрации Президента,

Батал Джопуа – депутат Парламента,

Наталья Милованова – председатель совета учредителей благотворительной общественной организации «Киараз»,

Эрик Рштуни – депутат Парламента,

Виталий Смыр – заместитель секретаря Общественной палаты,

Ромео Черкезия – начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики (секретарь комиссии).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 15:15

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