СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Правительство установило единовременные социальные выплаты семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Бесика Липартия, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе.

Отцу Дмитрия Торгашова будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 1 млн рублей, а отцу Липартия – 500 тысяч рублей.

Правительством также установлены дополнительные меры социальной поддержки семье Адама Лагвилава.

Семье добровольца Адама Лагвилава со дня его гибели в ходе боевых действий в ДНР назначается ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Пособие будет выплачиваться единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет. Если дети учатся на дневных отделениях средних специальных или высших учебных заведений пособие выплачивается до достижения ими возраста 23 лет.