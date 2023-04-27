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Абхазия Информ

СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 15:16
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СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Правительство установило единовременные социальные  выплаты семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Бесика Липартия, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе.

Отцу Дмитрия Торгашова будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 1 млн рублей, а отцу Липартия –  500 тысяч рублей.

Правительством также установлены дополнительные меры социальной поддержки семье Адама Лагвилава.

Семье добровольца Адама Лагвилава  со  дня его гибели в ходе боевых действий в ДНР назначается  ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.  

Пособие будет выплачиваться единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет. Если дети учатся на дневных отделениях средних специальных или высших учебных заведений пособие выплачивается до достижения ими возраста 23 лет.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 15:20

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