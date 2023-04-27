В 2022 ГОДУ АБГОСИЗДАТ ИЗДАЛ 321 АВТОРСКИЙ ЛИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В 2022 году Абгосиздатом издано произведений в общем количестве 321 авторского листа.

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении плана госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году РГУ «Абхазское государственное издательство».

План Абгосиздата на 2022 год был утвержден в объеме 420 авторских листов (1 авторский лист – 22-23 печатные страницы).

На заседании Кабмина в четверг, 27 апреля, был также утвержден тематический план государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году.

В 2023 году планируется издать 22О авторских листов юбилейных и других произведений. Это и художественная литература, и научные издания.

В список включены абхазские сказки на абхазском и русском языках, двухтомник Даура Зантария, сборник очерков Станислава Лакоба «Крылились дни в Сухум-кале», «Избранное» Мушни Ласурия, «Библиографический словарь» Василия Авидзба, «Архитектурный комплекс в Пицунде» Людмилы Хрушковой и др.

105 авторских листов будет предоставлено для издания литературы Союза писателей Абхазии, 95 – Ассоциации писателей РА.

2023 год – это год 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, поэтому в план включен ряд изданий, посвященных этой теме.

Об этом сообщает Апсныпресс.