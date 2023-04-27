 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В 2022 ГОДУ АБГОСИЗДАТ ИЗДАЛ 321 АВТОРСКИЙ ЛИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 15:21
Оцените материал
(0 голосов)
В 2022 ГОДУ АБГОСИЗДАТ ИЗДАЛ 321 АВТОРСКИЙ ЛИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении плана госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году РГУ «Абхазское государственное издательство».

В 2022 году Абгосиздатом   издано  произведений в общем количестве 321 авторского листа.

План  Абгосиздата на 2022 год был утвержден в объеме 420 авторских листов (1 авторский лист – 22-23 печатные страницы).

На заседании Кабмина в четверг, 27 апреля, был  также утвержден тематический  план государственного  заказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году.  

В  2023 году планируется издать  22О авторских листов юбилейных  и других  произведений. Это и художественная литература, и научные издания.

В список включены абхазские сказки на абхазском и русском языках,  двухтомник Даура Зантария, сборник очерков Станислава Лакоба «Крылились дни в Сухум-кале», «Избранное» Мушни Ласурия, «Библиографический словарь» Василия Авидзба, «Архитектурный комплекс в Пицунде» Людмилы Хрушковой и др.

105 авторских листов будет предоставлено для издания литературы Союза писателей Абхазии, 95 – Ассоциации писателей РА.

2023 год – это год 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, поэтому в план включен ряд изданий, посвященных этой  теме.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 15:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА ДОНБАСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В 2023 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 5 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.