НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В 2023 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ . Кабинет министров принял постановление «Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по государственной языковой политике и размера ассигнований на его содержание на 2023 год.

Размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание аппарата Госуправления по государственной языковой политике утвержден в сумме 3 млн 174 тысяч рублей.

Эти решения правительства распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

На заседании Кабинета министров утвержден и план мероприятий по развитию государственного языка. На их реализацию будет направлено 5 млн рублей.

План мероприятий включает в себя реализацию следующих проектов:

курсы ускоренного обучения абхазскому языку;

перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык;

создание электронной версии пособия «Абхазский для самых маленьких. Говорящая азбука»;

разработка и издание учебного пособия «Абхазский язык» (элементарный базовый уровень);

выпуск аудиокниг на абхазском языке для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

дубляж мультфильмов и художественных фильмов на абхазский язык;

издание иллюстрированного словаря на абхазском языке «Моя первая книжка»;

издание наглядных пособий на абхазском языке «Детские плакаты»;

издание сборника стихотворений для детей на абхазском языке Платона Бебия «Солнце светит»;

издание пьесы-сказки для детей на абхазском языке Анзора Мукба «Заяц - герой»;

издание иллюстративного сборника стихотворений для детей дошкольного возраста на абхазском языке Гунды Квициниа «Часы и время»;

издание иллюстративного сборника стихотворений для детей младшего школьного возраста на абхазском языке Владимира Цвинария «Солнце моей Родины»;

перевод на абхазский язык и издание «Сказок Андерсена»;

издание иллюстрированного сборника детских стихотворений с названием цветов на абхазском языке Гунды Сакания «Песня цветов».

Об этом сообщает Апсныпресс.