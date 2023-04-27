НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В 2023 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 5 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление «Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по государственной языковой политике и размера ассигнований на его содержание на 2023 год.
Предельная численность работников аппарата Госуправления по государственной языковой политике – штатных единиц.
Размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание аппарата Госуправления по государственной языковой политике утвержден в сумме 3 млн 174 тысяч рублей.
Эти решения правительства распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
На заседании Кабинета министров утвержден и план мероприятий по развитию государственного языка. На их реализацию будет направлено 5 млн рублей.
План мероприятий включает в себя реализацию следующих проектов:
курсы ускоренного обучения абхазскому языку;
перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык;
создание электронной версии пособия «Абхазский для самых маленьких. Говорящая азбука»;
разработка и издание учебного пособия «Абхазский язык» (элементарный базовый уровень);
выпуск аудиокниг на абхазском языке для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
дубляж мультфильмов и художественных фильмов на абхазский язык;
издание иллюстрированного словаря на абхазском языке «Моя первая книжка»;
издание наглядных пособий на абхазском языке «Детские плакаты»;
издание сборника стихотворений для детей на абхазском языке Платона Бебия «Солнце светит»;
издание пьесы-сказки для детей на абхазском языке Анзора Мукба «Заяц - герой»;
издание иллюстративного сборника стихотворений для детей дошкольного возраста на абхазском языке Гунды Квициниа «Часы и время»;
издание иллюстративного сборника стихотворений для детей младшего школьного возраста на абхазском языке Владимира Цвинария «Солнце моей Родины»;
перевод на абхазский язык и издание «Сказок Андерсена»;
издание иллюстрированного сборника детских стихотворений с названием цветов на абхазском языке Гунды Сакания «Песня цветов».
Об этом сообщает Апсныпресс.
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