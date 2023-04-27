В АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЮТ СИСТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДУ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ В АБХАЗСКОЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Среднесрочную целевую программу «Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря» утвердили на заседании Кабинета министров. Программа разработана в Институте экологии Академии наук Абхазии. Она рассчитана на 2023–2027 гг. На ее реализацию будет выделено 7,5 млн рублей из средств республиканского бюджета на 2023-2027 гг..

Основные задачи программы:

– дооснащение лаборатории ихтиологии Института экологии АНА для проведения фундаментальных и прикладных исследований;

– подготовка специалистов в области проведения научных изысканий по определению и прогнозу рыбных запасов;

– проведение ежегодных всесезонных научных исследований для экологически безопасной и устойчивой хозяйственной деятельности в области рыбодобычи в Абхазии;

– разработка положений, инструкций, нормативов и других руководящих документов для принятия решений по расчетам общего допустимого улова основных промысловых рыб абхазской акватории Черного моря

Представляя проект программы, директор Института экологии Роман Дбар сказал: «Данное направление с хозяйственной точки зрения является очень важным для республики. При этом, каждый год возникает очень много вопросов, которые адресуются научному сообществу, но не всегда есть ответы на них, так как эта сфера требует больше времени и подготовки специалистов.

В прошлом году было поймано 60 тысяч тонн рыбы, в этом году в 10 раз меньше. Естественно возникают вопросы, что происходит с рыбными запасами в акватории Черного моря, каковы тенденции, на что нам можно рассчитывать и какие прогнозы могут быть».

Чтобы дать ответы на них, по словам эколога, нужны научные исследования, методические разработки, но, прежде всего, подготовка специалистов..

«В рамках этой целевой программы будет создана специальная группа, подготовлен по меньшей мере один специалист высшей категории и два специалиста в рамках работы лаборатории ихтиологии в Институте экологии», – сказал Дбар.

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Обоснование необходимости реализации ведомственной среднесрочной целевой программы (подготовлено Институтом экологии АНА)

Рыбная отрасль является одной из важных отраслей хозяйственной деятельности в Республике Абхазия.

Вопросы устойчивого рыболовства – это прерогатива государства, которое должно держать под контролем данный процесс, включающий в первую очередь научные изыскания.

Промышленный лов хамсы у берегов Абхазии берет начало с первой половины ХХ века. Наиболее массивный лов наблюдался в наиболее урожайные годы в период 1950-1970 гг.

Основной лов хамсы происходит в период с декабря по март, так как именно в это время у наших берегов наблюдаются массовые скопления зимующих косяков.

Рыбная отрасль в системе экономических видов деятельности Абхазии занимает крайне важное значение. За последние годы можно проследить динамику оборота материальных средств в системе рыбодобычи. По разным оценкам эта цифра составляет более 1,5 млрд руб. в год, являясь, таким образом, одним из важных экономических видов деятельности в республике. Однако в то же время данные показатели не являются устойчивыми и зависят от большого количества факторов. Причиной неустойчивого и скачкообразного развития является отсутствие фундаментального научно обоснованного подхода в вопросах определения рыбных запасов, расчета общего допустимого улова и отсутствие стратегии устойчивого рыболовства.

Азово-черноморская хамса остается наиболее важным массовым видом промысловых рыб, образующих зимовальные скопления в водах Абхазии. Зимовальные миграции хамсы в воды страны, как правило, начинаются в середине декабря, мигрируя при этом в первую очередь с юго-восточной части моря. Во второй половине зимы могут образоваться смешанные скопления – черноморской и азовской хамсы, последняя мигрирует с северо-западной части Черного моря.

Практически весь промышленный лов рыбы сосредоточен на хамсовой путине, и в отдельные годы общий объем добычи составлял более 60 тыс. тонн рыбы.

Ареал черноморской популяции хамсы занимает всю акваторию Черного моря. Функциональная структура популяционного ареала включает в свой состав репродуктивно-нагульную и зимовальную части, пространственно разделенные между собой. В промысловом отношении представляет интерес зимовальная часть ареала, занимающая прибрежные воды Турции, России, Грузии и Абхазии, где осуществляется промысел черноморской хамсы, который носит исключительно сезонный характер.

В то же время этот вид стабильно занимает первое место по объему вылова и является важным промысловым объектом во многих причерноморских странах. Основной промысел ведется в прибрежных водах вышеназванных стран, куда хамса в массовом количестве мигрирует из северной половины Черного моря и из Азовского моря на зимовку, образуя плотные и устойчивые скопления. Относительно небольшая часть общего стада зимует у Кавказского побережья, а также у южного и юго-западного побережья Крыма.

Популяции черноморских рыб и, в первую очередь стадо хамсы, мигрирующей на зимовку в акваторию Абхазии, испытывает ежегодно возрастающую промысловую нагрузку в акваториях сопредельных стран.

Согласно результатам современных популяционно-генетических исследований, в Азово-Черноморском бассейне европейский анчоус представлен двумя популяциями – черноморской (the Black Sea anchovy) и азовской (the Azov Sea anchovy), каждая из которых характеризуется наличием пространственно обособленных репродуктивных, нагульных и зимовальных областей и, соответственно, представляет самостоятельную единицу промыслового запаса.

Добыча хамсы в водах Республики Абхазия в путину 2019/2020 гг. была среднепродуктивной. Общий вылов составил 41,5 тыс. тонн, а в путину 2021/2022 гг. – высокопродуктивной, 58,1 тыс. тонн, в основном мелкой и средней рыбы. В 2022/2023 гг., по предварительным данным, путина оказалась самой низкопродуктивной за последние годы – объем добытой рыбы не превышает 6 тыс. тонн, что указывает на отсутствие стабильности и устойчивой стратегии в рыболовстве.

Основной вылов зимующей хамсы, по данным промысловых журналов и мониторинга промысла, а также по эффективности добычи в водах Абхазии, приходится на декабрь – январь, в отличие от путины 2018/2019 гг. и 2022/2023 гг., когда основной объем добычи приходился на январь – февраль. Основной промысел хамсы велся в восточной и отчасти в центральной области акватории Абхазии. В уловах, как и в предшествующие годы, сохранилась тенденция снижения доли азовской хамсы (менее 1%).

Анализ многолетней динамики промысла с учетом вылова по месяцам показал, что на протяжении 2-летнего периода (2011-2013 гг.) среднемесячные объемы вылова закономерно повышались от зимы к весне. Однако в последующие годы данная закономерность была нарушена. Так, во второй половине промыслового сезона 2013/2014 гг. было добыто лишь 23,8 % хамсы, а в 2014/2015 гг. – соответственно 46,9 %, в дальнейшем также наблюдается цикличная изменчивость в вылове по месяцам.

С упадком рыболовства в странах СНГ, Болгарии и Румынии на первое место вышла рыбная промышленность Турции. Уловы турецкого рыболовного флота возросли в 6 раз – с 88 тыс. тонн до 480 тыс. тонн в период с 1975 по 1995 гг., а к 2014 году они упали до 96 тыс. тонн. Это говорит о некой цикличности в динамике запаса. Уловы Абхазии в последние годы заметно выросли, динамика вылова показывает увеличение за последние 10 лет с нескольких тысяч тонн до максимальных 60 тыс. тонн в 2015/2016 промысловый год.

В настоящее время промысел хамсы в акватории Абхазии ведут в основном турецкие суда и в отдельные годы – российские. Береговой лов незначителен. Турецкие сейнера оснащены современной рыбопоисковой аппаратурой и средствами рыбодобычи. Большая часть выловленной турецкими судами рыбы идет на производство комбикорма.

Методы расчета общего допустимого улова (ОДУ) представляют большую важность в связи с необходимостью рационального использования ресурсов Черного моря.

Биология основных промысловых рыб изучена достаточно полно, однако далеко не все накопленные знания реализуются для рационального использования запасов этих рыб.

Современное рыболовство использует преимущественно только те из них, которые освещают сроки и пути нерестовых, кормовых и зимовальных миграций, места и сроки наибольших скоплений рыб, определяют начало, развитие и конец массового перемещения и скопления промысловых рыб, степень, длительность и характер промысловых концентраций. Знание этих сторон биологии промысловых рыб используются для повышения интенсивности промысла и достижения высоких уловов.

Наряду с этим рыболовство, результаты которого зависят от численности, качественного состояния и общей продуктивности промысловых стад, как правило, ведется без соблюдения основных принципов рационального использования рыбных запасов. Это выражается не только в массовом вылове промысловых рыб и производителей на местах нереста, в применении неограниченного числа орудий лова, зачастую весьма истребительных, но и в том, что современный промысел базируется в основном на молодых возрастных группах промысловых рыб, не достигших ни половой зрелости, ни промысловой ценности. Такое ведение рыболовства неизбежно приводит не только к нарушению естественного воспроизводства запасов промысловых рыб и сокращению их численности, но и к снижению возможной продуктивности их стад и недоиспользованию кормовой базы водоема. Поэтому вопросы биологических оснований рационального ведения рыболовства и в первую очередь рационального использования рыбных запасов должны быть представлены в свете новой биологической науки. Безусловно, немаловажное значение имеют также вопросы техники и экономики рыболовства, но основными являются вопросы сырьевой базы и рационального ее использования рыболовством, особенно в современных условиях повсеместного ухудшения состояния рыбных запасов.

В связи с этим необходимо осветить современный характер эксплуатации рыбных запасов и обосновать наиболее целесообразное и рациональное использование естественных рыбных ресурсов водоемов. Рыболовство должно обеспечить такое использование естественных ресурсов водоемов, при которых можно получать, с одной стороны, наибольшую продуктивность и, с другой – высокое качество рыбной продукции. Это возможно лишь при биологически обоснованном рациональном рыболовстве. Под биологически обоснованным рациональным рыболовством мы понимаем такое рыболовство, которое в полной мере и наиболее эффективно использует биологические свойства и особенности промысловых объектов и естественной кормовой базы рыбохозяйственных водоемов, обеспечивая постоянно высокие и устойчивые уловы.

Исследования, проведенные Институтом экологии АНА, существенно увеличат возможность развития рыбопромысловой науки в Абхазии и ее интеграции в региональную и общемировую систему разработки методов оценки общего допустимого улова и рационального использования рыбных ресурсов вод Черного моря и Мирового океана. Важным практическим результатом этих исследований является ежегодно подготавливаемая и направляемая в Кабинет Министров Республики Абхазия справка по ОДУ основных промысловых рыб в республике, на основе которой производится распределение квот между рыбодобывающими предприятиями.

Кроме того, в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 16 октября 2010 г. ежегодно проходятся сессии Абхазско-Российской комиссии по рыбному хозяйству (далее – Комиссия), где рассматриваются и утверждаются объемы добычи основной промысловой рыбы Черного моря – хамсы.

Данная программа позволит представлять материалы по ОДУ в научно обоснованном виде как для Кабинета Министров Республики Абхазия, так и для межправительственной комиссии и повысит эффективность рационального использования рыбных ресурсов Абхазии.

На сегодняшний день исследовательская лаборатория по ихтиологии Института экологии АНА оснащена недостаточно, поскольку отсутствуют практически все необходимые типы оборудования для полноценного исследования рыбных объектов, что значительно затрудняет деятельность работы лаборатории и проведение качественных исследований в области промысловой ихтиологии.

При проведении ихтиологических исследований выполняется оценка морфологических и биологических показателей и подбор оптимального набора исследовательских приемов. При разных условиях проведения исследований состав научной группы может иметь различную комплектацию: ихтиологи, гидробиологи, гидрологи, физиологи, токсикологи. В группе должно быть не менее трех человек.

В лаборатории при исследовании ихтиологических объектов определяется длина, масса, возраст, урожайность, интенсивность промысла, пол, стадии развития гонад, упитанность, жирность, наличие паразитов в организме изучаемого объекта.

Анализ линейно-массового состава подразумевает исследования длины и массы. Длину определяют с помощью штангенциркуля или мерной линейкой (до 1 мм), массу – при помощи весов (до 1 мг).

Методика определения ОДУ является комплексной, сочетающей в себе несколько методов, основывающейся на продукционных моделях и частично использующей данные, полученные с помощью когортного анализа. Исследования предполагают определение взаимозависимости между особями различных возрастных групп посредством анализа первичной информации, полученной во время промысла.

ОДУ в Абхазии определяется в связи с тем, что является терминальной точкой зимовки хамсы, и определение ОДУ является единственным способом дать подробный прогноз состояния запаса азово-черноморской хамсы во всем причерноморском регионе.

Об этом сообщает Апсныпресс.