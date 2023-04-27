 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 16:02
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров  утвердили Ведомственную среднесрочную целевую программу «Разграничение морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы», разработчиком и исполнителем которой является Институт экологии АНА.

Цели программы:

выполнение мероприятий, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Абхазией и Россией;

определение предпочтительных исходных точек расчета;

подготовка карт различных сценариев разграничений;

оценка влияния морфодинамики устьевой зоны р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;

разграничение морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе; определение в перспективе предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.

Программа рассчитана на 2023 – 2025 гг. Ее мероприятия будут реализованы в три этапа:

2023 г.  I этап:

– проведение мероприятий по дооснащению отдела гидрофизики и гидрографии Института экологии АНА;

– оценка влияния морфодинамики устьевой зоны  р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;

– исторический   аспект разграничений морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе;

– подготовка специалиста отдела гидрофизики и гидрографии в области изучения разграничений морских пространств.

2024 г.  II этап:  

– разработка рекомендаций выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

2025 г. III этап:

– разработка картографической отчетности и пояснительной записки по результатам научных изысканий с целью достижения договоренностей по разграничению морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией для обеспечения деятельности абхазской делегации в рамках межправительственной комиссии;

– разработка рекомендаций в перспективе для выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.

На реализацию программы из республиканского бюджета будет выделено 3,9 млн рублей: в 2023 г. – 1,2 млн руб., в 2024 г. – 1,35 млн руб., в 2025 г. – 1,35 млн руб.    

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 16:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЮТ СИСТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДУ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ В АБХАЗСКОЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ СПИКЕР ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.