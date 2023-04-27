УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утвердили Ведомственную среднесрочную целевую программу «Разграничение морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы», разработчиком и исполнителем которой является Институт экологии АНА.

Цели программы:

выполнение мероприятий, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Абхазией и Россией;

определение предпочтительных исходных точек расчета;

подготовка карт различных сценариев разграничений;

оценка влияния морфодинамики устьевой зоны р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;

разграничение морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе; определение в перспективе предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.

Программа рассчитана на 2023 – 2025 гг. Ее мероприятия будут реализованы в три этапа:

2023 г. I этап:

– проведение мероприятий по дооснащению отдела гидрофизики и гидрографии Института экологии АНА;

– оценка влияния морфодинамики устьевой зоны р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;

– исторический аспект разграничений морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе;

– подготовка специалиста отдела гидрофизики и гидрографии в области изучения разграничений морских пространств.

2024 г. II этап:

– разработка рекомендаций выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

2025 г. III этап:

– разработка картографической отчетности и пояснительной записки по результатам научных изысканий с целью достижения договоренностей по разграничению морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией для обеспечения деятельности абхазской делегации в рамках межправительственной комиссии;

– разработка рекомендаций в перспективе для выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.

На реализацию программы из республиканского бюджета будет выделено 3,9 млн рублей: в 2023 г. – 1,2 млн руб., в 2024 г. – 1,35 млн руб., в 2025 г. – 1,35 млн руб.