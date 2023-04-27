УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утвердили Ведомственную среднесрочную целевую программу «Разграничение морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы», разработчиком и исполнителем которой является Институт экологии АНА.
Цели программы:
выполнение мероприятий, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Абхазией и Россией;
определение предпочтительных исходных точек расчета;
подготовка карт различных сценариев разграничений;
оценка влияния морфодинамики устьевой зоны р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;
разграничение морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе; определение в перспективе предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.
Программа рассчитана на 2023 – 2025 гг. Ее мероприятия будут реализованы в три этапа:
2023 г. I этап:
– проведение мероприятий по дооснащению отдела гидрофизики и гидрографии Института экологии АНА;
– оценка влияния морфодинамики устьевой зоны р. Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;
– исторический аспект разграничений морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе;
– подготовка специалиста отдела гидрофизики и гидрографии в области изучения разграничений морских пространств.
2024 г. II этап:
– разработка рекомендаций выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
2025 г. III этап:
– разработка картографической отчетности и пояснительной записки по результатам научных изысканий с целью достижения договоренностей по разграничению морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией для обеспечения деятельности абхазской делегации в рамках межправительственной комиссии;
– разработка рекомендаций в перспективе для выбора предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.
На реализацию программы из республиканского бюджета будет выделено 3,9 млн рублей: в 2023 г. – 1,2 млн руб., в 2024 г. – 1,35 млн руб., в 2025 г. – 1,35 млн руб.
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