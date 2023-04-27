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Абхазия Информ

СПИКЕР ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Новости Четверг, 27 апреля 2023 16:18
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СПИКЕР ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба представил коллективу аппарата нового Уполномоченного по правам человека Анас Кишмария.

В начале Лаша Ашуба поблагодарил за проделанную пятилетнюю работу предыдущего Уполномоченного Асиду Шакрыл и весь коллектив Аппарата.

«Было сделано очень много. Вами была сформирована профессиональная команда из молодых людей, ежедневно выполняющих  серьезную работу. Спасибо вам за вклад в становление этого важного Института для Абхазии», –сказал спикер.

В свою очередь Асида Шакрыл также поблагодарила коллектив Аппарата и пожелала удачи новому Уполномоченному по правам человека Анас Кишмария. 

«Я надеюсь, что офис Уполномоченного будет только развиваться. Важно сказать, что нас в офисе было 15 человек, и мы никого не приняли на работу без конкурсного отбора. Это тяжелая работа, нужно обладать многими качествами. Я желаю, чтобы у вас все удалось. Мы, правозащитное сообщество, всегда будем рядом и будем помогать», – сказала Асида Шакрыл.

Представляя нового Уполномоченного по правам человека отметил ее ответственность и сильный характер. 

«Анас Руслановна, мы вас поздравляем с избранием. Вам известно, с чем сопряжена эта работа. Борьба за права человека действительно непростая, это серьезная постоянная работа с людьми. Эта работа очень важна для государства. Вы – человек ответственный, человек со стержнем. Я уверен и убежден в том, что вы с этой работой справитесь», –  сказал Лаша Ашуба.

Анас Кишмария поблагодарила спикера и депутатов за оказанное высокое доверие и отметила, что должность, доверенная ей парламентским корпусом, очень ответственная. 

«Я очень надеюсь, что в лице вас и ваших коллег я найду понимание для долгосрочного сотрудничества. У нас впереди много большой работы. В Республике Абхазия уважают права и свободы человека, и я надеюсь, что в дальнейшем мы будем только развивать этот Институт. Все лучшие наработки и традиции, которые оставили наши предшественники в лице Асиды Георгиевны и Дмитрия Зурабовича, мы будем уважать и продолжать. Надеюсь, что мы достигнем больших успехов», – сказала Анас Кишмария.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 16:27

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