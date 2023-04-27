СТУДЕНТЫ АГУ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Команда педагогического факультета Абхазского государственного университета «Мудрость времени» заняла третье место на Всероссийской (с международным участием) олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко», прошедшей на базе Северо-Кавказского Федерального университета в г. Ставрополь.

Олимпиада проводилась в два тура. Первый тур, который проходил с 20 февраля по 27 марта 2023 г., наши студенты прошли успешно, подготовив видеовизитку (представление команды) и видеорепортаж на тему «Педагог 21 века: кто он?».

Второй тур олимпиады состоялся 20 апреля. Экспертному совету свои компетенции команда педагогического факультета представила в следующих состязаниях:

– Интеллектуальная разминка, посвященная педагогическому и литературному наследию К.Д. Ушинского (к его 200-летию);

– Защита творческого проекта «Образование будущего», подготовленного студентами;

– Дискуссионная площадка.

Команда педагогического факультета АГУ «Мудрость времени» состояла из шести студентов 3-го и 4-го курсов направления «Начальное образование»: Лана Миквабия, Милена Цвейба, Лана Магамедова, Эсма Тадтаева, Сати Тания, Камилла Лакоба.

Студентов к участию в олимпиаде подготовили преподаватели кафедры педагогики и методики начального образования: С. Ш. Адлейба, А. С. Квадзба, А. С. Бганба и Д. Г. Малания.

Ректор АГУ, академик Алеко Гварамия принял и поздравил студентов команды «Мудрость времени», пожелал им отличной учебы и новых успехов.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.