СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия присяги новыми сотрудниками таможенных органов.



Открывая церемонию принятия присяги, участники почтили память сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия погибших при исполнении должностных обязанностей.



