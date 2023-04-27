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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 16:32
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СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия присяги новыми сотрудниками таможенных органов.
 
Открывая церемонию принятия присяги, участники почтили память сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия погибших при исполнении должностных обязанностей.  

43 сотрудника из различных структурных подразделений ГТК РА принесли клятву на верность республике и ее экономическим интересам.
 
Поздравляя принявших присягу, Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция подчеркнул, что новый статус сотрудника налагает на них более высокие требования к служебной деятельности и призвал с честью и достоинством нести высокое звание офицера таможенных органов.
 
«Принятие присяги – это не просто дань традиции, а основа идеологии служения обществу и государству, клятва быть честным и принципиальным при выполнении служебного долга. Вы должны осознавать значимость той ответственности, которую государство возлагает на вас. Присягая на верность своей Республике, вы встаете в один ряд с теми, кто защищает сегодня и защищал вчера экономический суверенитет и экономическую безопасность Республики Абхазия», – отметил председатель ГТК Отар Хеция.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 16:35

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