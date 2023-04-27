СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ

43 сотрудника из различных структурных подразделений ГТК РА принесли клятву на верность республике и ее экономическим интересам.



Поздравляя принявших присягу, Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция подчеркнул, что новый статус сотрудника налагает на них более высокие требования к служебной деятельности и призвал с честью и достоинством нести высокое звание офицера таможенных органов.



«Принятие присяги – это не просто дань традиции, а основа идеологии служения обществу и государству, клятва быть честным и принципиальным при выполнении служебного долга. Вы должны осознавать значимость той ответственности, которую государство возлагает на вас. Присягая на верность своей Республике, вы встаете в один ряд с теми, кто защищает сегодня и защищал вчера экономический суверенитет и экономическую безопасность Республики Абхазия», – отметил председатель ГТК Отар Хеция.