РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ О НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБКАХ В ЭТИКЕТЕ В АБХАЗИИ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Стало известно, какие связанные с этикетом ошибки россияне чаще всего совершают во время путешествий по Абхазии.
Туристы, посещающие эту страну с жарким климатом, часто делают выбор в пользу открытой одежды. Однако местные жители, отличающиеся консервативностью, предпочитают выходить на улицу в закрытых вещах.
Жителей Абхазии также раздражает, когда туристы в купальниках уходят с пляжей в город. Они могут сделать резкое замечание полуобнаженным путешественникам, пишет портал «Тонкости туризма».
Также негласным табу в Абхазии считаются разговоры о политике. Туристам рекомендуют оставлять свое мнение при себе, чтобы избежать проблем в отпуске.
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