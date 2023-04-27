РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ О НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБКАХ В ЭТИКЕТЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Стало известно, какие связанные с этикетом ошибки россияне чаще всего совершают во время путешествий по Абхазии.

Туристы, посещающие эту страну с жарким климатом, часто делают выбор в пользу открытой одежды. Однако местные жители, отличающиеся консервативностью, предпочитают выходить на улицу в закрытых вещах.