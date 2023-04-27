ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЦЕНИЛО ДОМ ОТДЫХА «ПСОУ» В ЦАНДРИПШЕ В 500 МЛН РУБЛЕЙ СУХУМ 27

Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, представляя документ, отметил, что у данного вопроса большая история и несколько спорных моментов.

«В 2016 году был принят специальный закон «О приватизации дома отдыха «Псоу». Это более 13 га на берегу моря, в посёлке Цандрипш. Площадь объекта – 28 тысяч кв. метров. Тогда была определена цена в 61 млн рублей. «В конкурсе участвовали два претендента, но, победивший в последующем в соответствии с законом о приватизации, не выполнил условия конкурса. Он не внес своевременно оплату. После этого итоги конкурса были аннулированы, а Госкомитет сдал объект в аренду. Второй претендент на объект обратился в суд, требуя, поскольку победители не выполнили условия конкурса, передать объект ему. Суд лишь частично удовлетворил его ходатайство. А Арбитражный суд, в свою очередь, решил, что сделка не состоялась, договор аренды нужно аннулировать, а Госкомимуществу провести повторно конкурс», – пояснил Кубрава.

По его словам, по закону о приватизации, условия конкурса определяются правительством Абхазии.

«Учитывая, что прошло много времени, акт оценки 2016 потерял силу, и мы считаем необходимым представить на ваше рассмотрение условия конкурса. Оценочная компания провела повторную оценку объекта и предложила стартовую цену – 150 млн рублей», – сказал Кубрава.

В конкурсе смогут принять участие все желающие.

Министр туризма Теймураз Хишба отметил, что пансионат «Псоу» – самый крупный объект по территории в Гагрском районе. Для сравнения он привел «Amra Park-Hotel & Spa», где 4 га.

«В послевоенные годы всеми правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор те люди, которые работают на этих объектах, считают их своей собственностью. До 2001 года в городе Гагра было курортное управление, в подчинении которого находилось 47 объектов. Сейчас у государства ничего не осталось. Не могу не отметить, что с 2014 по 2020 годы были самыми «урожайными» по приватизации государственной собственности, что не может не вызывать озабоченность. И те объекты, которые были построены на территории Абхазии, после развала Советского Союза, безусловно, являются народным достоянием, но они либо заняты, либо переданы кому-то», – сказал Хишба.

Кубрава согласился с тем, что проблема, обозначенная министром туризма, существует.

«В данном же случае я следую решению суда», – сказал он.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что правительство не согласно с цифрой в 150 млн рублей, стартовая цена объекта должна быть 500 млн рублей.

«Оценщики оценили объект в 150 млн рублей, но это неверно. У нас очень много разных оценочных организации, очень часто их оценки не устраивают государство. Это надо нам иметь в виду», – подытожил Анкваб.

Об этом сообщает Апсныпресс.