 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЦЕНИЛО ДОМ ОТДЫХА «ПСОУ» В ЦАНДРИПШЕ В 500 МЛН РУБЛЕЙ СУХУМ 27

Новости Четверг, 27 апреля 2023 21:27
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЦЕНИЛО ДОМ ОТДЫХА «ПСОУ» В ЦАНДРИПШЕ В 500 МЛН РУБЛЕЙ СУХУМ 27

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кабмин установил условия приватизации имущественного комплекса дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке Цандрипш Гагрского района (ул. Октябрьская, 245) и оценил стоимость объекта в 500 млн рублей.

Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, представляя документ, отметил, что у данного   вопроса большая история и несколько спорных моментов.

«В 2016 году был принят специальный закон «О приватизации дома отдыха «Псоу». Это более 13 га на берегу моря, в посёлке Цандрипш. Площадь объекта – 28 тысяч кв. метров. Тогда была определена цена в 61 млн рублей. «В конкурсе участвовали два претендента, но, победивший в последующем в соответствии с законом о приватизации, не выполнил условия конкурса. Он не внес своевременно оплату. После этого итоги конкурса были аннулированы, а Госкомитет сдал объект в аренду. Второй претендент на объект обратился в суд, требуя, поскольку победители не выполнили условия конкурса, передать объект ему. Суд лишь частично удовлетворил его ходатайство. А Арбитражный суд, в свою очередь,   решил, что сделка не состоялась, договор аренды нужно аннулировать, а Госкомимуществу провести повторно конкурс», – пояснил Кубрава.

По его словам, по закону о приватизации, условия конкурса определяются правительством Абхазии.

«Учитывая, что прошло много времени, акт оценки 2016 потерял силу, и мы считаем необходимым представить на ваше рассмотрение условия конкурса. Оценочная компания провела повторную оценку объекта и предложила стартовую цену – 150 млн рублей», – сказал Кубрава.

В конкурсе смогут принять участие все желающие.

Министр туризма Теймураз Хишба отметил, что пансионат «Псоу» – самый крупный объект по территории в Гагрском районе. Для сравнения он привел «Amra Park-Hotel & Spa», где 4 га.

«В послевоенные годы всеми правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор те люди, которые работают на этих объектах, считают их своей собственностью. До 2001 года в городе Гагра было курортное управление, в подчинении которого находилось 47 объектов. Сейчас у государства ничего не осталось. Не могу не отметить, что с 2014 по 2020 годы были самыми «урожайными» по приватизации государственной собственности, что не может не вызывать озабоченность. И те объекты, которые были построены на территории Абхазии, после развала Советского Союза, безусловно, являются народным достоянием, но они либо заняты, либо переданы кому-то», – сказал Хишба.

Кубрава согласился с тем, что проблема, обозначенная министром туризма, существует.

«В данном же случае я следую решению суда», – сказал он.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что правительство не согласно с цифрой в 150 млн рублей, стартовая цена объекта должна быть 500 млн рублей.

«Оценщики оценили объект в 150 млн рублей, но это неверно. У нас очень много разных оценочных организации, очень часто их оценки не устраивают государство. Это надо нам иметь в виду», – подытожил Анкваб.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 21:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ О НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБКАХ В ЭТИКЕТЕ В АБХАЗИИ МЧС ЗАКУПИЛО КОМПЛЕКТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.