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Абхазия Информ

МЧС ЗАКУПИЛО КОМПЛЕКТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 21:35
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МЧС ЗАКУПИЛО КОМПЛЕКТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии закупило около 100 комплектов спецодежды и инструментов для пожарных. Средства на их приобретение были выделены из госбюджета

Районные подразделения, в частности получат каски, сапоги, перчатки, подшлемники, ремни из термостойких материалов, а также пожарные топоры. По словам руководства спасательного ведомства, данное приобретение было весьма необходимо ввиду высокого уровня износа противопожарной спецодежды и инструментов, связанного со спецификой работы пожарных подразделений.

Обеспечение всех пожарных подразделений необходимым инвентарём проводится на постоянной основе в рамках выделенных МЧС Абхазии бюджетных средств.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 21:38

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