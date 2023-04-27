МЧС ЗАКУПИЛО КОМПЛЕКТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии закупило около 100 комплектов спецодежды и инструментов для пожарных. Средства на их приобретение были выделены из госбюджета
Районные подразделения, в частности получат каски, сапоги, перчатки, подшлемники, ремни из термостойких материалов, а также пожарные топоры. По словам руководства спасательного ведомства, данное приобретение было весьма необходимо ввиду высокого уровня износа противопожарной спецодежды и инструментов, связанного со спецификой работы пожарных подразделений.
Обеспечение всех пожарных подразделений необходимым инвентарём проводится на постоянной основе в рамках выделенных МЧС Абхазии бюджетных средств.
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