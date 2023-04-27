В МВД ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел заседание межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой Программой «Развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы».

В совещании приняли участие заместитель министра финансов Саид Губаз, и.о. начальника управления экономики Администрации президента Алмасхан Адзинба, представители МВД.

В комиссию также входят депутаты Парламента, отсутствовавшие в связи с рабочей командировкой.

В ходе встречи обсудили параметры программы, основной целью которой является повышение дорожно-транспортной безопасности и осуществление круглосуточного мониторинга транспортного потока на аварийно-опасных участках дорог Республики.

Финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 40 млн рублей, на 2024 год – 80 млн рублей, на 2025 – 30 млн рублей.

Председатель межведомственной комиссии министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил важность взаимодействия всех членов комиссии.

Следующее заседание назначено на 4 мая.