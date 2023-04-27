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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЫРАБОТАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ОБ АПАРТ-ОТЕЛЯХ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 21:44
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЫРАБОТАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ОБ АПАРТ-ОТЕЛЯХ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. С целью  обсуждения проекта Закона Республики Абхазия «О регулировании  правового статуса  апарт-отелей и апартаментов», на площадке Общественной палаты состоялась расширенная  рабочая встреча профильных  Комиссий Общественной палаты, в которой приняли участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр юстиции Анри Барциц, начальник  пограничного отряда СГБ  Рустам Латипов, заместитель начальника Государственной миграционной службы  Эдуард Гамисония.

По итогам встречи, которая прошла в конструктивном ключе, членами Общественной палаты будут выработаны соответствующие рекомендации к проекту Закона Республики Абхазия «О регулировании  правового статуса апарт-отелей и апартаментов».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 21:48

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