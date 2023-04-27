ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЫРАБОТАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ОБ АПАРТ-ОТЕЛЯХ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. С целью обсуждения проекта Закона Республики Абхазия «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», на площадке Общественной палаты состоялась расширенная рабочая встреча профильных Комиссий Общественной палаты, в которой приняли участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр юстиции Анри Барциц, начальник пограничного отряда СГБ Рустам Латипов, заместитель начальника Государственной миграционной службы Эдуард Гамисония.
По итогам встречи, которая прошла в конструктивном ключе, членами Общественной палаты будут выработаны соответствующие рекомендации к проекту Закона Республики Абхазия «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
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