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Новости Четверг, 27 апреля 2023 21:49
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ПРИОБЩИЛИСЬ К ИСТОРИИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Ученики школ Сухумского района посетили Государственный музей Боевой Славы в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, ознакомились с выставкой «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы», состоящую из многочисленных фотографий, архивных документов, иллюстрирующих ход трибунала.

Также в актовом зале школьникам был представлен военный фильм «Т-34». 

Мероприятие организовано совместно с Россотрудничеством, Госмузеем и отделом по делам молодежи и спорта Сухрайона.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 21:56

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