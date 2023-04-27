ПРИОБЩИЛИСЬ К ИСТОРИИ
Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. Ученики школ Сухумского района посетили Государственный музей Боевой Славы в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, ознакомились с выставкой «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы», состоящую из многочисленных фотографий, архивных документов, иллюстрирующих ход трибунала.
Также в актовом зале школьникам был представлен военный фильм «Т-34».
Мероприятие организовано совместно с Россотрудничеством, Госмузеем и отделом по делам молодежи и спорта Сухрайона.
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