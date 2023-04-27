АСЛАН БЖАНИЯ: ТУРИСТИЧЕСКАЯ СФЕРА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛОГИСТИКА И IT-ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛОКОМОТИВАМИ ЭКОНОМИКИ

Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов, посвященное итогам работы за I квартал 2023 года.

Глава государства отметил, что главы районов озвучили лишь часть проблем, решение которых упирается в финансы.

Бжания подчеркнул, что все проблемы государство должно решать само и надо научиться зарабатывать деньги.

«Те активы, которыми мы располагаем, должны приносить деньги. Когда глава района говорит о том, что в районе есть 20 тысяч гектаров сельхозземель, а при этом обрабатывается 10-15% – это тот самый потенциал, который нами не реализован. И мы без конца будем говорить об этом, если не предпримем экстраординарные меры», – сказал Бжания.

Президент назвал сферы, которые являются локомотивами абхазской экономики. Это – туристическая сфера, сельское хозяйство, логистика и IT-технологии.

По словам Бжания, многие обсуждаемые проблемы могут быть решены только при существенных вливаниях финансовых средств.

«Дорожная инфраструктура нуждается в существенных вложениях, железная дорога работает не в том режиме и формате, в котором могла бы, потому что в нее надо вкладывать деньги, портовое хозяйство необходимо развивать. Занимаемся аэропортом и все идет непросто, а это ключевые вопросы», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что, если не будет развиваться экономика, придут в упадок и другие сферы.

«Вопрос обороноспособности имеет прямое отношение к развитию экономических возможностей Абхазии. Каждый на своем уровне это должен понимать», – обратился президент к главам городов и районов.

Президент сообщил главам городов и районов, что они получат расширенный документ, касающийся развития туристической отрасли и строительства апарт-отелей.

«В рамках той программы, которую мы предлагаем, в эту отрасль в течение 10 лет должно быть вложено около 150 млрд рублей. Или 1 млрд 300 млн, который мы имеем в рамках инвестпрограммы, или 15 млрд в год, разница огромная», – сказал глава государства.

Бжания подчеркнул, что, если не будут реализованы такие масштабные программы, не удастся решить многие проблемы, волнующие людей.

Он указал на необходимость развития банковской системы.

Государство также должно получать выгоду при приватизации объектов.

«Огромное количество госимущества приватизировано, и оно ничего не приносит, все это стоит и разрушается. Большое количество муниципального имущества сдается в аренду, и тоже непонятно, какая отдача. Потому что у нас нет выработанного подхода к определениюя арендных платежей. Эти правила необходимы выработать и начать их внедрять в повседневную практику», – отметил он.

В завершение совещания глава государства подчеркнул, что Абхазия должна твердо встать на ноги, используя для этого имеющиеся возможности.

Об этом сообщает Апсныпресс.