ДЕЛЕГАЦИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТЕХНОФОРУМЕ «ОТ ВИНТА!»

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 27 по 29 апреля в Сочи под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проходит Технофорум «От винта!», в котором принимает участие делегация Министерства просвещения Республики Абхазия в лице специалистов Ткуарчалского гуманитарно-промышленного колледжа Инги Лабжания и Анжелики Дарчан.

Мероприятие проходит в рамках 18-го Международного фестиваля молодежного научно-технического творчества, который является инструментом популяризации молодежного научно-технического творчества и промышленной профориентации, всероссийской коммуникационной площадкой творческой молодежи, преподавателей вузов, бизнеса и предприятий промышленности.

Технофорум «От винта!» – крупнейшая в истории РФ выставочная и коммуникационная площадка в области научно-технического творчества молодёжи. На форуме представлены более 400 уникальных изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений, стартапов в авиации и космонавтике, судостроении, робототехнике, сельском хозяйстве, социальном предпринимательстве, искусстве и многих других направлениях, спроектированных молодыми специалистами до 35 лет из более чем 80-ти регионов России, а также Индии, Анголы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Республики Замбия, Беларуси, а на круглом столе по международной безопасности выступят эксперты из Танзании, Гаити, Эфиопии, Коста-Рики, Киргизии, Македонии, Венгрии, Сирии и Швейцарии.

Основной площадкой 18-го фестиваля стал многофункциональный комплекс «Роза Холл».

Фестиваль «От винта!» проводится с 2005 года. За 18-летний период существования Фестиваля выросло поколение технических специалистов, которые сегодня выступают наставниками и менторами для участников Фестиваля текущего года. Многие из авторов проектов прошлых лет, карьерным «трамплином» для которых стал Фестиваль, сейчас успешные бизнесмены и молодые специалисты на крупнейших российских производствах, имеют «историю успеха», которая сама по себе серьезная мотивация занятием технологическим предпринимательством.