 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЮ ОЧАМЧЫРЫ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 28 апреля 2023 14:07
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЮ ОЧАМЧЫРЫ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Жителю г. Очамчыра Ачба Хвиче Руслановичу 1982 г.р. предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Запрещенное вещество у данного гражданина обнаружили и изъяли при личном досмотре сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Ачба в соответствии с ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД, последний.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 апреля 2023 14:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА МАПП АДЛЕР ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННОЕ И ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.