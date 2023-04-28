ЖИТЕЛЮ ОЧАМЧЫРЫ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Жителю г. Очамчыра Ачба Хвиче Руслановичу 1982 г.р. предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Запрещенное вещество у данного гражданина обнаружили и изъяли при личном досмотре сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Ачба в соответствии с ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД, последний.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.