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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА МАПП АДЛЕР

Новости Пятница, 28 апреля 2023 14:03
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА МАПП АДЛЕР

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. На МАПП Адлер состоялась рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России, представителя таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия и абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России. 

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы совершения таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции; подготовка к курортному сезону 2023 года и проблемные вопросы и пути их решения в преддверии начала курортного сезона 2023 года.

 
Перед началом обсуждения вопросов повестки абхазская сторона представила российской стороне статистические данные по объемам экспорта сельхозпродукции из Республики Абхазия в период курортного сезона 2022 года, а также прогнозируемые объемы экспорта сельхозпродукции в период курортного сезона 2023 года. 

 
Абхазской стороной был озвучен широкий спектр вопросов, способствующих разгрузке абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона 2023 года, многие из которых нашли пути решения в рамках данного совещания. 
 
В заключении данной рабочей встречи делегаты отметили очевидный прогресс во взаимодействии приграничных таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 28 апреля 2023 14:07

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