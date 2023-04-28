РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА МАПП АДЛЕР

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. На МАПП Адлер состоялась рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России, представителя таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия и абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России.

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы совершения таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции; подготовка к курортному сезону 2023 года и проблемные вопросы и пути их решения в преддверии начала курортного сезона 2023 года.



Перед началом обсуждения вопросов повестки абхазская сторона представила российской стороне статистические данные по объемам экспорта сельхозпродукции из Республики Абхазия в период курортного сезона 2022 года, а также прогнозируемые объемы экспорта сельхозпродукции в период курортного сезона 2023 года.



Абхазской стороной был озвучен широкий спектр вопросов, способствующих разгрузке абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона 2023 года, многие из которых нашли пути решения в рамках данного совещания.



В заключении данной рабочей встречи делегаты отметили очевидный прогресс во взаимодействии приграничных таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации.