ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом. Часть делегации во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко в сопровождение абхазских коллег, в частности, с замглавы Администрации президента Зурабом Кадждая и вице-премьером – министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа посетили Очамчырский район.

Гостей встретили замглавы Администрации района Артемон Габелая и Отар Акаба, начальник отдела туризма международных связей и СМИ Дмитрий Кобахия, начальник отдела сельского хозяйства Тенгиз Какубава и глава села Кындыг Зорик Чкония.

Делегации показали два термальных источника, форелевое хозяйство, а также новый построенный завод по переработке мёда.

Олег Малащенко, осмотрев объекты, поделился своим мнением и впечатлениями об увиденном.

В ходе встречи российская делегация не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями, но и туристическим потенциалом района. Стороны договорились рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России.