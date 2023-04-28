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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Новости Пятница, 28 апреля 2023 13:59
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом. Часть делегации во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко в сопровождение абхазских коллег, в частности, с замглавы Администрации президента Зурабом Кадждая и вице-премьером – министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа посетили Очамчырский район.

Гостей встретили замглавы Администрации района Артемон Габелая и Отар Акаба, начальник отдела туризма международных связей и СМИ Дмитрий Кобахия, начальник отдела сельского хозяйства Тенгиз Какубава и глава села Кындыг Зорик Чкония.

Делегации показали два термальных источника, форелевое хозяйство, а также новый построенный завод по переработке мёда.

Олег Малащенко, осмотрев объекты, поделился своим мнением и впечатлениями об увиденном.

В ходе встречи российская делегация не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями, но и туристическим потенциалом района. Стороны договорились рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 28 апреля 2023 14:02

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