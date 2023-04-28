ДАВИД АЛЕКСАНЯН НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. С просьбой о помощи в культурно-благотворительный Фонд «Ашана» обратилась мама Давида Алексаняна. У ее сына задержка психоречевого развития, органическое поражение ЦНС.
В свои шесть лет Давиду очень сложно воспринимать информацию. Он не улавливает слова и не может их воспроизвести. Поэтому Давид не понимает, что от него хотят окружающие, которые ему предлагают с ним поговорить, либо поиграть.
Родители мальчика мечтают, чтобы сын, приходя из садика, мог рассказать, как прошёл его день, во что он играл, чему научился. Но чтобы в развитии Давида был прогресс, ему необходимо постоянно заниматься со специалистами.
Давид сейчас нуждается в прохождении диагностики и курса реабилитации в нейрореабилитационном центре «Импульс» (г. Сочи). В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены: нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия и др.
Все это крайне необходимо, чтобы мальчик смог развиваться так же, как его сверстники и стать полноценным членом общества.
В центре «Импульс» уже готовы принять мальчика, но сумма для семьи неподъемная.
Общая стоимость обследования, лечения и проживания – 232 320 рублей.
Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме мальчика.
Вместе с родителями, которые только и мечтают о том, чтобы их сын вырос жизнерадостным и здоровым, Фонд «Ашана» обращается к каждому с призывом поддержать его подопечного.
Фонд будет благодарен любой вашей поддержке и пожертвованиям. Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»
Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Абоненты «А-мобаил» могут помочь с помощью приложения а-мобаил
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина
Анатольевна) 5469380061190608
Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Алина)
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50
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