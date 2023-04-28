ДАВИД АЛЕКСАНЯН НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

В свои шесть лет Давиду очень сложно воспринимать информацию. Он не улавливает слова и не может их воспроизвести. Поэтому Давид не понимает, что от него хотят окружающие, которые ему предлагают с ним поговорить, либо поиграть.

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. С просьбой о помощи в культурно-благотворительный Фонд «Ашана» обратилась мама Давида Алексаняна. У ее сына задержка психоречевого развития, органическое поражение ЦНС.

Родители мальчика мечтают, чтобы сын, приходя из садика, мог рассказать, как прошёл его день, во что он играл, чему научился. Но чтобы в развитии Давида был прогресс, ему необходимо постоянно заниматься со специалистами.

Давид сейчас нуждается в прохождении диагностики и курса реабилитации в нейрореабилитационном центре «Импульс» (г. Сочи). В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены: нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия и др.

Все это крайне необходимо, чтобы мальчик смог развиваться так же, как его сверстники и стать полноценным членом общества.

В центре «Импульс» уже готовы принять мальчика, но сумма для семьи неподъемная.

Общая стоимость обследования, лечения и проживания – 232 320 рублей.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме мальчика.

Вместе с родителями, которые только и мечтают о том, чтобы их сын вырос жизнерадостным и здоровым, Фонд «Ашана» обращается к каждому с призывом поддержать его подопечного.

Фонд будет благодарен любой вашей поддержке и пожертвованиям. Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Абоненты «А-мобаил» могут помочь с помощью приложения а-мобаил

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина

Анатольевна) 5469380061190608

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Алина)

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50