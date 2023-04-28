КУРСК ПЛАНИРУЕТ УСТАНОВИТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ГАГРОЙ

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава города Игорь Куцак внес на рассмотрение депутатов Курского городского собрания предложение об установлении партнерских отношений с Гагрой.

В случае его одобрения Курск будет сотрудничать с Гагрским районом Республики Абхазия для развития международных отношений, укрепления и развития дружбы и сотрудничества, а также для расширения взаимовыгодных связей.



