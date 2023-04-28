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Абхазия Информ

КУРСК ПЛАНИРУЕТ УСТАНОВИТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ГАГРОЙ

Новости Пятница, 28 апреля 2023 14:27
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Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава города Игорь Куцак внес на рассмотрение депутатов Курского городского собрания предложение об установлении партнерских отношений с Гагрой.

В случае его одобрения Курск будет сотрудничать с Гагрским районом Республики Абхазия для развития международных отношений, укрепления и развития дружбы и сотрудничества, а также для расширения взаимовыгодных связей.


Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 28 апреля 2023 14:31

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