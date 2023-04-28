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Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТЕЛЕКОМПАНИИ TELESUR ПАТРИСИЕЙ ВИЛЬЕГАС

Новости Пятница, 28 апреля 2023 14:36
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ЗАУР ГВАДЖАВА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТЕЛЕКОМПАНИИ TELESUR ПАТРИСИЕЙ ВИЛЬЕГАС

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заура Гваджава с президентом компании TELESUR Патрисией Вильегас.Встреча проходила в штаб-квартире TELESUR в городе Каракас, с участием директора по маркетингу и составлению программ Хосе Антонио Гарсия, директора Школы teleSUR Роландо Сегура и советника-посланника посольства Натальи Бобровой.

Заур Гваджава поблагодарил Патрисию Вильегас за приглашение посетить штаб-квартиру TELESUR, а также сообщил, что TELESUR всегда будут рады видеть в Республике Абхазия.

Стороны обсудили установление более тесного контакта между ТЕЛЕСУРом и Государственной радиотелевизионной компанией Абхазии с целью активизации обмена информацией, новостями и материалами между двумя странами. Предусмотрен также обмен специалистами и студентами для обмена знаниями и информацией.

Заур Гваджава и Патрисия Вильегас обсудили многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.

Стороны договорились о проведении дальнейших совещаний для укрепления сотрудничества. Встреча прошла в дружественной атмосфере и носила продуктивный характер.

Напомним, что 7 марта 2017 года в городе Каракасе между Государственной радиотелевизионной компанией Абхазии и ТЕЛЕСУР был подписан Меморандум о взаимопонимании для объективной и достоверной информации в медиа-пространстве.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 28 апреля 2023 14:41

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