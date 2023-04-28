МИНСЕЛЬХОЗ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства Абхазии приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по приобретению и поставки сельскохозяйственных животных и товаров для организации производства сельскохозяйственной продукции.

В частности – специализированного оборудования для организации производства переработки сельскохозяйственной продукции и товара-материальных ценностей: колючей проволоки, сетки, строительных материалов для обустройства сельскохозяйственных объектов, тепличных каркасов, материалов для монтажа конструкций тепличных каркасов, крупно-рогатого скота, птицы, рыбы, мальков рыбы, корма для рыбы, корма для птицы, колышек для ограждения, систем капельного орошения и комплектующих частей, минеральных и органических удобрений, инвентаря и других товаров для организации производства/выращивания сельскохозяйственной продукции, а также услуг: строительно-монтажных работ, ветеринарных услуг, агротехнических услуг (далее – Положение о порядке проведения открытого конкурса на право заключения в 2021 году договора/договоров по приобретению товаров и оказанию услуг), в части исполнения реализации проектов ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год» утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля № 10.

Заявки принимаются до 5 мая 2023 года.