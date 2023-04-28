СТОЛИЧНЫЙ СУД ЗАКЛЮЧИЛ ПОД СТРАЖУ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПОХИЩЕНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Авидзба Адгура Вианоровича, 03 августа 1988 года рождения, Харчилава Алиаса Сосоевича, 01 марта 1991 года рождения, Квеквескири Артура Вахтанговича, 11 августа 1984 года рождения, Харчилава Адгура Отариевича, 02 ноября 1989 года рождения, Алхорба Темура Зауровича, 19 сентября 1988 года рождения, Ломия Алана Астамуровича, 16 ноября 1994 года рождения, Квеквескири Артура Вахтанговича, 11 августа 1984 года рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 119 и пунктом «б» части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что 1 4апреля 2023 года, примерно в 18 часов 30 минут, в городе Сухум, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на похищение двух и более лиц, из корыстных побуждений, находясь на территории парковочной зоны, прилегающей к торговому комплексу «Сухум-Маркет», расположенному по улице Эшба, строение No166, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с применением насилия, выразившегося в подавлении воли гражданина Шоклер Леонида Аркадьевича и отсутствии реальной возможности оказания сопротивления, с целью получения материальной выгоды, принудили последнего сесть в автомашину марки «Lexus GX» в кузове серого цвета, с неустановленными номерными знаками, на которой Шоклер Л.А. был транспортирован в места его незаконного удержания, в том числе в магазин автозапчастей, расположенный в селе Ачадара Сухумского района, где в целях вымогательства денежных средств за последующее его освобождение, в отношении Шоклер Л.А. применено насилие, выразившееся в неоднократном нанесении многочисленных ударов руками, ногами и табуретом по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, выдвинули требование его матери о подготовке и передаче денежных средств в размере 5 000 (пять тысяч) долларов США, получив которые, 18 апреля 2023 года, точное время следствием не установлено, освободили Шоклера Л.А. и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на похищение второго лица, они же, то есть неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, 19 апреля 2023 года, примерно в 14 часов 30 минут, в городе Сухум, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, на автомашине в кузове «Минивен», неустановленной марки, белого цвета, прибыли на улицу 4-я Подгорная к дому номер 143, откуда путем обмана и злоупотребления доверием в целях захвата, последующего перемещения и удержания против воли лица, похитили гражданина Шейх Исмаила Иосифовича, переместив последнего с места его временного проживания по указанному выше адресу в село Окум Галского района, после чего, в отношении последнего применили насилие, выразившееся в неоднократном нанесении ударов руками и палками по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, откуда в тот же день по независящим от похитителей обстоятельствам, Шейх И.И. самостоятельно освободился из места насильственного удержания, a преступники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

В отношении Квеквескири Артура Вахтанговича, Авидзба Адгура Вианоровича, Харчилава Алиаса Сосоевича, Квеквескири Артура Вахтанговича, Харчилава Адгура Отариевича, рождения, Алхорба Темура Зауровича столичным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ломия Алана Астамуровича направленно в Военный суд Республики Абхазия по подсудности, поскольку тот является офицером ПГО СГБ Республики Абхазия.

Указанные в данном сообщении лица считаются невиновными до момента вступления в законную силу в отношении них приговора суда.