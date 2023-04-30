НА РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 20:56
Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 15 мая усилится контроль за обязательным страхованием транспортных средств, пересекающих границу Российской Федерации. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002 года N40-ФЗ (ред. От 28.12.2022г.) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при пересечении Государственной границы Российской Федерации водитель транспортного средства по требованию сотрудников таможенных органов обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования, либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.
Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
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