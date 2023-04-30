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Абхазия Информ

«СУХУМ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:00
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«СУХУМ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр состоялся финал Кубка Абхазии по волейболу среди мужских команд. В матче за третье место встречались команды «Ачандара» и сухумский «Спартак». В ярком и напряженном матче победу одержала сухумская команда со счетом 3:2. 

За главный, заветный Кубок встречались «Сухум» и команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии – «Динамо». «Сухуму» пришлось постараться во многих моментах, чтобы выиграть «Динамо». И им это удалось – сухумские волейболисты одержали победу со счетом 3:1.

В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие заместитель председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Беслан Карчава и президент Федерации волейбола Абхазии, главный судья турнира Аслан Тыркба.

Командам были вручены грамоты, медали и денежные призы. За первое место – 45000 рублей, за второе – 27000 рублей, за третье – 18000 рублей.Решением команды «Динамо» свой приз они передали РДЮСШ игр.

Были названы и лучшие игроки соревнования. Лучшим доигровщиком был признан Дмитрий Накитов («Динамо»), блокирующим Астамур Инапшба («Сухум»), связующим – Владислав Делба («Спартак»). Они были награждены подарочными сертификатами на приобретение спортивной экипировки.

Напомним, что в розыгрыше Кубка принимали участие девять команд: «Гагра», «Пицунда», «Ачандара», «Сухум 1, «Спартак» (Сухум), «РДЮСШ игр» (Сухум), «Очамчыра, «Агудзера» и команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Соревнования проходили в пять туров с 8 апреля в городах Абхазии. В финал вышли четыре команды, которые и разыграли Кубок. Турнир был приурочен к 30-лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:06

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