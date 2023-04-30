ШАХМАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ 13 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ШАХМАТЕНОК»

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. 13 призовых мест заняли шахматисты из Абхазии на втором этапе детского турнира «Шахматенок», который прошел в отеле «Звездный» города Сочи. В турнире приняли участие 140 спортсменов от 5 до 12 лет.