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Абхазия Информ

ШАХМАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ 13 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ШАХМАТЕНОК»

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:08
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ШАХМАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ 13 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ШАХМАТЕНОК»

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. 13 призовых мест заняли шахматисты из Абхазии на втором этапе детского турнира «Шахматенок», который прошел в отеле «Звездный» города Сочи. В турнире приняли участие 140 спортсменов от 5 до 12 лет.

«Девять призовых мест заняли девочки и четыре мальчики, поистине «женский триумф», – отметил тренер Альберт Карапетян.

В различных возрастных категориях первые места заняли: Сария Лакоба (Гудаута), Анна Палавандзия (Сухум) и Мелани Дбар (Гагра).

Вторые места заняли: Амира Агрба (Гудаута), Сандро Авидзба (Гудаута), Александра Дбар (Гагра) и Айгюль Джамавова (Гагра).

Бронзовыми призерами турнира стали: София Авидзба (Гудаута), Нила Бганба (Гагра), Мирра Смыр (Новый Афон), Иларий Борисов (Гудаута) и Игнатий Мукба (Пицунда).

Тренируют спортсменов Отар Хурхумал (Сухум) и Альберт Карапетян (Гудаута, Гагра).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:11

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