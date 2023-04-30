ШАХМАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ 13 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ШАХМАТЕНОК»
Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. 13 призовых мест заняли шахматисты из Абхазии на втором этапе детского турнира «Шахматенок», который прошел в отеле «Звездный» города Сочи. В турнире приняли участие 140 спортсменов от 5 до 12 лет.
«Девять призовых мест заняли девочки и четыре мальчики, поистине «женский триумф», – отметил тренер Альберт Карапетян.
В различных возрастных категориях первые места заняли: Сария Лакоба (Гудаута), Анна Палавандзия (Сухум) и Мелани Дбар (Гагра).
Вторые места заняли: Амира Агрба (Гудаута), Сандро Авидзба (Гудаута), Александра Дбар (Гагра) и Айгюль Джамавова (Гагра).
Бронзовыми призерами турнира стали: София Авидзба (Гудаута), Нила Бганба (Гагра), Мирра Смыр (Новый Афон), Иларий Борисов (Гудаута) и Игнатий Мукба (Пицунда).
Тренируют спортсменов Отар Хурхумал (Сухум) и Альберт Карапетян (Гудаута, Гагра).