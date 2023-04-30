ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ДВОИХ ГРАЖДАН РОССИИ АХМАТ КВАДЗБА ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмата Квадзба, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 119 (похищение человек группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что 14 апреля 2023 года, примерно в 18 часов 30 минут, в городе Сухум, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на похищение двух и более лиц, из корыстных побуждений, находясь на территории парковочной зоны, прилегающей к торговому комплексу «Сухум-Маркет», расположенному по улице Эшба, строение No166, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с применением насилия, выразившегося в подавлении воли гражданина Шоклер Леонида Аркадьевича и отсутствии реальной возможности оказания сопротивления, с целью получения материальной выгоды, принудили последнего сесть в автомашину марки «Lexus GX» в кузове серого цвета, с неустановленными номерными знаками, на которой Шоклер Л.А. был транспортирован в места его незаконного удержания, в том числе в магазин автозапчастей, расположенный в селе Ачадара Сухумского района, где в целях вымогательства денежных средств за последующее его освобождение, в отношении Шоклер Л.А. применено насилие, выразившееся в неоднократном нанесении многочисленных ударов руками, ногами и табуретом по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, выдвинули требование его матери о подготовке и передаче денежных средств в размере 5 000 (пять тысяч) долларов США, получив которые, 18 апреля 2023 года, точное время следствием не установлено, освободили Шоклера Л.А. и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на похищение второго лица, они же, то есть неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, 19 апреля 2023 года, примерно в 14 часов 30 минут, в городе Сухум, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, на автомашине в кузове «Минивон», неустановленной марки, белого цвета, прибыли на улицу 4-я Подгорная к дому номер 143, откуда путем обмана и злоупотребления доверием в целях захвата, последующего перемещения и удержания против воли лица, похитили гражданина Шейх Исмаила Иосифовича, переместив последнего с места его временного проживания по указанному выше адресу в село Окум Галского района, после чего, в отношении последнего применили насилие, выразившееся в неоднократном нанесении ударов руками и палками по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, откуда в тот же день по независящим от похитителей обстоятельствам, Шейх И.И. самостоятельно освободился из места насильственного удержания, a преступники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Судьей Сухумского городского суда ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмата Квадзба было удовлетворено и последний взят под стражу до 21 июня включительно.

Ахмат Квадзба считается невиновным до момента вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда.