 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ДВОИХ ГРАЖДАН РОССИИ АХМАТ КВАДЗБА ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ДВОИХ ГРАЖДАН РОССИИ АХМАТ КВАДЗБА ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмата Квадзба, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 119 (похищение человек группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что 14 апреля 2023 года, примерно в 18 часов 30 минут, в городе Сухум, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на похищение двух и более лиц, из корыстных побуждений, находясь на территории парковочной зоны, прилегающей к торговому комплексу «Сухум-Маркет», расположенному по улице Эшба, строение No166, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с применением насилия, выразившегося в подавлении воли гражданина Шоклер Леонида Аркадьевича и отсутствии реальной возможности оказания сопротивления, с целью получения материальной выгоды, принудили последнего сесть в автомашину марки «Lexus GX» в кузове серого цвета, с неустановленными номерными знаками, на которой Шоклер Л.А. был транспортирован в места его незаконного удержания, в том числе в магазин автозапчастей, расположенный в селе Ачадара Сухумского района, где в целях вымогательства денежных средств за последующее его освобождение, в отношении Шоклер Л.А. применено насилие, выразившееся в неоднократном нанесении многочисленных ударов руками, ногами и табуретом по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, выдвинули требование его матери о подготовке и передаче денежных средств в размере 5 000 (пять тысяч) долларов США, получив которые, 18 апреля 2023 года, точное время следствием не установлено, освободили Шоклера Л.А. и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на похищение второго лица, они же, то есть неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, 19 апреля 2023 года, примерно в 14 часов 30 минут, в городе Сухум, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, на автомашине в кузове «Минивон», неустановленной марки, белого цвета, прибыли на улицу 4-я Подгорная к дому номер 143, откуда путем обмана и злоупотребления доверием в целях захвата, последующего перемещения и удержания против воли лица, похитили гражданина Шейх Исмаила Иосифовича, переместив последнего с места его временного проживания по указанному выше адресу в село Окум Галского района, после чего, в отношении последнего применили насилие, выразившееся в неоднократном нанесении ударов руками и палками по различным частям тела, а также забивании гвоздей в тыльные области ладоней рук, откуда в тот же день по независящим от похитителей обстоятельствам, Шейх И.И. самостоятельно освободился из места насильственного удержания, a преступники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Судьей Сухумского городского суда ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмата Квадзба было удовлетворено и последний взят под стражу до 21 июня включительно.

Ахмат Квадзба считается невиновным до момента вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ШАХМАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ 13 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ШАХМАТЕНОК» ТРИ КРАЖИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.