Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска совместно с МОБ ОВД по Гудаутскому району и Гудаутского отдела охраны собственности УОС при МВД Абхазии.

Задержан подозреваемый – житель г. Гудаута Хачатрян Давид Каджикович 1995г.р.. Путем свободного доступа он проник в сарай, расположенный на участке по ул. Тарнава, откуда совершил кражу металлопрофиля в количестве 29 листов. Гражданин Хачатрян в содеянном сознался, похищенное изъято.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст.155 УК РА проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В отношении Давида Хачатрян решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Уголовное дело по факту хищения чужого имущества расследуется следственным подразделением Гудаутского РОВД.

Задержан подозреваемый – Агрба Валерий Витальевич 1996 г.р., которому вменяется кража стальной конструкции ограждения в виде сетки в количестве 20 секций и 40 столбов металлических опор с территории склада РАВ В/Ч 09332, которые вышеназванный гражданин продал с целью материального обогащения.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району. Похищенное имущество обнаружено и изъято.

По признакам поступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА в отношении вышеназванного гражданина возбуждено уголовное дело и принято к производству. Решается вопрос об избрании гражданину Агрба меры пресечения.

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Житель столицы и двое жителей Гулрыпшского района обвиняются в краже из магазина «Табакоv», имевшей место в г. Сухум по ул. Конфедератов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум задержан житель столицы Кварандзия Авраам Алхасович 2003 г.р.. Впоследствии совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Гулрыпшскому району в с. Уарча задержаны Капба Вадим Хутович 2003 г.р. и Елизбария Армандо Абелович 2002 г.р.

Вышеназванные граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем отжатия железной рольставни и разбития оконного стекла проникли в помещение табачного магазина, откуда совершили тайное хищение денежных средств в размере, а также табачных изделий на общую сумму 35350 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Обвиняемые Кварандзия Авраам и Капба Вадим содержатся под стражей. В отношении Армандо Елизбария избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.