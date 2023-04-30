 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:29
Оцените материал
(0 голосов)
НАНЕСЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия вменяются жителю села Пшап Гулрыпшского района Аведян Вартану Ардашовичу 1976 г.р..

Вышеназванный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея умысел на причинение вреда здоровью потерпевшему на почве имеющегося конфликта произвел в мужчину 1948 г.р. выстрелы из незаконно приобретенного и хранимого пистолета и скрылся с места преступления. Пострадавший со сквозным огнестрельным ранением левого бедра был доставлен в медучреждение п. Агудзера.

Принятыми оперативно-розыскными мерами гражданин Аведян был задержан сотрудниками уголовного розыска Гулрыпшского РОВД. С места происшествия обнаружены и изъяты три стреляные гильзы калибра 9 мм, пистолет системы «Макарова» без номерных обозначений с одним патроном в стволе и двумя патронами в обойме, а также дополнительный магазин с семью патронами к нему.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Аведян Вартана Арташесовича по п. «д» ч. 2 ст. 106 и ч. 1 ст. 217 УК РА проводит орган предварительного расследования ОВД по Гулрыпшскому району. В отношении Аведян 28 апреля избрана мера пресечения – домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТРИ КРАЖИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.