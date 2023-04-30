НАНЕСЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия вменяются жителю села Пшап Гулрыпшского района Аведян Вартану Ардашовичу 1976 г.р..

Вышеназванный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея умысел на причинение вреда здоровью потерпевшему на почве имеющегося конфликта произвел в мужчину 1948 г.р. выстрелы из незаконно приобретенного и хранимого пистолета и скрылся с места преступления. Пострадавший со сквозным огнестрельным ранением левого бедра был доставлен в медучреждение п. Агудзера.

П ринятыми оперативно-розыскными мерами гражданин Аведян был задержан сотрудниками уголовного розыска Гулрыпшского РОВД. С места происшествия обнаружены и изъяты три стреляные гильзы калибра 9 мм, пистолет системы «Макарова» без номерных обозначений с одним патроном в стволе и двумя патронами в обойме, а также дополнительный магазин с семью патронами к нему.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Аведян Вартана Арташесовича по п. «д» ч. 2 ст. 106 и ч. 1 ст. 217 УК РА проводит орган предварительного расследов ания ОВД по Гулрыпшскому району. В отношении Аведян 28 апреля избрана мера пресечения – домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.