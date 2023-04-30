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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» ВНОВЬ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:32
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» ВНОВЬ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. Туристический ретро-поезд «Сочи» вновь начал курсировать по Черноморскому побережью. Состав вновь будет курсировать по традиционному маршруту Туапсе – Сочи – Гагра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Поезд состоит из 10 вагонов, интерьер которых выполнен в стилистике 70-80-х годов. За один рейс он перевозит до 400 туристов.

В этом сезоне у ретро-поезда «Сочи» обновили расписание. Так, туристы будут прибывать на ж/д вокзал Гагры почти на 2 часа раньше и выезжать обратно на полчаса позже.

Состав курсирует ежедневно, кроме вторников. Из Туапсе поезд выезжает в 04:20, из Сочи – в 06:31, а в Гагру прибывает в 09:45. Обратно из Гагры поезд следует в 19:25, в 22:40 останавливается в Сочи, а в 01:05 прибывает в Туапсе.

По пути состав останавливается на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.

«Туристический поезд «Сочи» позволяет значительно разгрузить дорожную сеть в направлении русско-абхазской границы и непосредственно сам международный пункт пропуска, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр. – Мы ожидаем, что по итогам сезона 2023 года поезд перевезет более 60 тысяч пассажиров, что на 5% больше результатов прошлого года».

Уточняется, что туристический ретро-поезд «Сочи» продолжит перевозки до ноябрьских праздников. За весь период работы – с 15 августа 2020 года – состав выполнил 921 рейс и перевез свыше 130 тысяч пассажиров.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:48

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