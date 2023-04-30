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Абхазия Информ

1 МАЯ В СЕЛЕ КУТОЛ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА

Новости Воскресенье, 30 апреля 2023 21:51
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1 МАЯ В СЕЛЕ КУТОЛ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА

Сухум. 30 апреля 2023. Абхазия-Информ. 1 мая в селе Кутол Очамчырского района пройдут традиционные конно-спортивные состязания, приуроченные к празднованию 30-ой годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В программе дня запланированы скачки, посвященные памяти павшим Героям в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, всех ушедших из жизни ветеранов войны и труда, спортсменов-конников, памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана (Ваня) Табагуа.

Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол памяти мастеров спорта двух братьев Алхаса и Гарика Палавандзия и метании дротиков памяти мастера спорта Омара Когония.

Также, состоится праздничный концерт с участием коллективов из Сухума, Очамчырского и Гудаутского районов.

Начнется мероприятие с возложения цветов у памятника в 11:00.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 апреля 2023 21:58

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