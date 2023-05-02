ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2-4 мая в Минеральных водах.

В составе делегации также вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

В рамках выставки Аслан Бжания планирует провести ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, крупных корпораций и главами субъектов, входящих в СКФО.

В выставке участвует председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Об этом сообщает сайт главы государства.