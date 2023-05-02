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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСТАНТИНОМ МОГИЛЕВСКИМ

Новости Вторник, 02 мая 2023 14:14
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСТАНТИНОМ МОГИЛЕВСКИМ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским.

С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности, а также в законотворческой сфере.

Константин Могилевский подтвердил готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь.

Александр Анкваб выразил благодарность руководству Минобрнауки России за сотрудничество и подтвердил заинтересованность Правительства Абхазии в реализации новых проектов.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 14:16

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