АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСТАНТИНОМ МОГИЛЕВСКИМ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским. С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности, а также в законотворческой сфере.

Константин Могилевский подтвердил готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь.



Александр Анкваб выразил благодарность руководству Минобрнауки России за сотрудничество и подтвердил заинтересованность Правительства Абхазии в реализации новых проектов.

Об этом сообщает сайт КМ.