АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСТАНТИНОМ МОГИЛЕВСКИМ
Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским.
С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности, а также в законотворческой сфере.
Константин Могилевский подтвердил готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь.
Александр Анкваб выразил благодарность руководству Минобрнауки России за сотрудничество и подтвердил заинтересованность Правительства Абхазии в реализации новых проектов.
Об этом сообщает сайт КМ.
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