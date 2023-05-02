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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Вторник, 02 мая 2023 14:17
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СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В Грозном прошел Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе, посвященный 1 мая – празднику весны и труда, среди молодежи до 21-го года и среди юношей 2006-2014 г.р. В нем принимали участие 485 борцов из Белоруссии, Армении, Дагестана, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесккой Республики, Московской области, Ростова-на-Дону и Абхазии.

Воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Жиба Сандро и Когония Нарт выступали в составе сборной команды РА . Оба борца стали бронзовыми призерами турнира каждый в своей весовой категории.

Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 14:24

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