СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В Грозном прошел Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе, посвященный 1 мая – празднику весны и труда, среди молодежи до 21-го года и среди юношей 2006-2014 г.р. В нем принимали участие 485 борцов из Белоруссии, Армении, Дагестана, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесккой Республики, Московской области, Ростова-на-Дону и Абхазии.