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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК УСТАНОВИЛИ НЕОФОРМЛЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Новости Вторник, 02 мая 2023 14:29
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СОТРУДНИКИ ГТК УСТАНОВИЛИ НЕОФОРМЛЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ.  Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление транспортных средств и специальной техники, ввезенных и используемых на территории Республики Абхазия с нарушениями таможенного законодательства Республики Абхазия было установлено грузовое транспортное средство (КАМАЗ- самосвал), находившееся в пользовании гражданина Республики Абхазия в отношении которого таможенное оформление не было завершено.
 
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по последовательности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 14:33

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