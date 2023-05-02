СОТРУДНИКИ ГТК УСТАНОВИЛИ НЕОФОРМЛЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление транспортных средств и специальной техники, ввезенных и используемых на территории Республики Абхазия с нарушениями таможенного законодательства Республики Абхазия было установлено грузовое транспортное средство (КАМАЗ- самосвал), находившееся в пользовании гражданина Республики Абхазия в отношении которого таможенное оформление не было завершено.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по последовательности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.