НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ИНГУР» ИЗЪЯТА ВАКЦИНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур», была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего из Грузии в Абхазию.