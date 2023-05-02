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Абхазия Информ

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ИНГУР» ИЗЪЯТА ВАКЦИНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Новости Вторник, 02 мая 2023 14:34
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НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ИНГУР» ИЗЪЯТА ВАКЦИНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ.   Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур», была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего из Грузии в Абхазию.

В результате досмотра обнаружена и изъята вакцина для профилактики болезней собак т/м «zoetis» «Вангард Плюс 5/CVL» в количестве 366 флаконов и вакцина против бешенства животныхт/м «Zoetis» «Дефенсор 3» 100 флаконов.

Общее количество изъятых вакцин – 466 флаконов, о наличии которых в установленной форме заявлено не было.
 
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по посредственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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