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Абхазия Информ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК АДЗАПШ И ГАРИКУАРА

Новости Вторник, 02 мая 2023 14:40
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ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК АДЗАПШ И ГАРИКУАРА

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Администрацией города Сухум выделены средства на расчистку русла рек Адзапш и Гарикуара. 

«На большой протяженности будет расчищено русло Адзапша. В первый раз расчищали русло в 2020 году, и после этого удалось избежать крупных наводнений на улице Титова и прилегающих территориях. Сегодня пришло время, когда надо возобновить работу. Два таких крупных мероприятия реализовываем за счет собственных средств», – отметил Беслан Эшба.

Он также сообщил о проведенных масштабных работах на реке Басла – расширении русла, благодаря чему в период осенних и весенних паводков миновали наводнения.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 14:45

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