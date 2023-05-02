ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК АДЗАПШ И ГАРИКУАРА

«На большой протяженности будет расчищено русло Адзапша. В первый раз расчищали русло в 2020 году, и после этого удалось избежать крупных наводнений на улице Титова и прилегающих территориях. Сегодня пришло время, когда надо возобновить работу. Два таких крупных мероприятия реализовываем за счет собственных средств», – отметил Беслан Эшба.

Он также сообщил о проведенных масштабных работах на реке Басла – расширении русла, благодаря чему в период осенних и весенних паводков миновали наводнения.

Об этом сообщает сайт столицы.